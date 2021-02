Willy Bárcenas se moja y da su opinión sobre el caso de Pablo Hasél

Estas semanas solo se habla de una cosa en televisión: de la detención del rapero Pablo Hásel. Desde que el artista ingresó en la cárcel, su nombre no para de aparecer en los telediarios. El sábado por la noche, Willy Bárcenas dio su opinión en laSexta Noche sobre el caso.

Cuando le preguntaron sobre el caso, el vocalista de Tabuerte aseguró que no le parece nada adecuado condenar a una persona por lo que diga en una canción. De este modo, el intérprete de 5 Sentidos aseguró que diga la “burrada que sea, no tiene sentido que le metan en la cárcel por eso”.

Willy continuó hablando sobre el tema: “Por lo que he leído tiene otras causas judiciales de agresión a un testigo, a un periodista, de enaltecimiento del terrorismo. Al final, lo de la Corona, que igual es lo menos importante, la gente lo saca como que le han condenado por cantar contra el rey. Hombre, yo creo que lleva todo eso detrás”.

Willy, quien no tiene miedo en mojarse, también habló sobre qué opina sobre la figura del rapero: “Tenemos que ver qué ídolos construimos ya que tampoco me parece que haya que hacer un Nelson Mandela de este señor”.

Su amigo y compañero de Tabuerte, Antón Carreño, está de acuerdo con las palabras de Willy: “A mí me parece que meter o condenar a alguien a la cárcel por lo que ha dicho no está bien. Pero no apoyamos los disturbios, no vemos que tenga ningún tipo de sentido.”

Además, Antón ha explicado que no le parece bien alentar a la violencia en la música: “Tampoco me parece bien que se haga ese discurso como artista porque influyes a mucha gente. No creo que sea lo que se tiene que hacer, puedes protestar de muchas maneras, pero no así”.