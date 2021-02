Si ha hay una colaboración que ha llamado la atención de este álbum por los fans del rock en español ha sido, sin duda, la que tiene C. Tangana con Andrés Calamaro. Se trata, nada más y nada menos, de Hong Kong.

“Lo que no hay en Hong Kong es que no existe!”, empieza diciendo Andrés Calamaro acompañado de Antón en la azotea de un edificio con vistas a Madrid. La canción, donde el madrileño se une perfectamente al sonido tan característico de Andrés, se convierte en una simbiosis perfecta de sonidos donde ninguno de los dos artistas suena impostado en un género que no podría ser el suyo. Vamos, que no lo podrían haber hecho mejor. De hecho, los sintetizadores y la producción de Alizz también está muy presente en la base mientras las guitarras electrónicas cogen protagonismo en el segundo estribillo.

Con una letra que nos recuerda a aquellos tiempos precovid donde podíamos salir y vivir mil aventuras en los garitos de la ciudad, C. Tangana y Calamaro se lo pasan como niños cantando este tema:

C. Tangana se pasa al rock con Andrés Calamaro en ‘Hong Kong’

“Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una geisha en Japón”, cantan los dos artistas al unísono en el estribillo.

En cuanto al vídeo que ha acompañado al tema, se trata de un díptico audiovisual que ha hecho C. Tangana junto a la canción Nominao de Jorge Drexler. Los tres artistas coincidieron en el redaje y nos regalaron momentos de lo más divertidos. De hecho, los tres llevaban micros de corbata para capturar toda la esencia.

“Todo lo que me dice Andrés en la azotea o esa naturalidad con la que actúa Jorge dan esa realidad que está en mis letras. Con estos vídeos lo estás viendo: cómo son, cómo se comportan, lo bien que se lo pasan y cómo van a hacia la canción”, dice el joven.

“En mi puta vida me hubiese imaginado que en el mejor disco de mi carrera pudiese haber un Rock and Roll con baterías y guitarras eléctricas.”, ha dicho el joven.