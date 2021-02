Fallen Legion Revenants desembarca en PlayStation 4 y Nintendo Switch

Fallen Legion Revenants ya está disponible para los jugadores de PlayStation 4 y Nintendo Switch. Así lo ha confirmado NIS America para todos los territorios de Europa (a Oceanía llegará el próximo 26 de febrero). El videojuego es la secuela de Fallen Legion: Sins of an Empire y Fallen Legion: Flames of Rebellion.

En un mundo cubierto por la contaminación, un castillo flotante es el último refugio de la humanidad. La tierra está plagada de bestias mutada, pero el castillo Welkin está en cuarentena y ajeno a dichos horrores.

Lucien, un carismático político que está a salvo en el castillo, encuentra un antiguo libro en el que se habla de las Ejemplares, armas que se pueden convertir en soldados inteligentes.

Unirá fuerzas con Rowena, un espectro que quiere encontrar la forma de volver a la vida para cuidar de su hijo, en un acuerdo para derrocar al tirano loco que controla Welkin.

— Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) February 19, 2021

En Fallen Legion Revenants podrás tejer tu pripio destino usando las opciones de diálogo para influir sobre los eventos del castillo y decidir quién vive o quién muere con cada decisión que tomes.

El juego presenta a guerreros de otro mundo. Con Rowena tendrás que poner a prueba tu capacidad estratégica en intensos combates en tiempo real. Usa un escuadrón de Ejemplares para diezmar a tus enemigos.

Con Lucien puedes desarrollar el conocimiento prohibido crreando pociones y otros objetos mediante las recetas. YummyYummyYummy está detrás del desarrollo de este juego que se publica bajo NIS America con Bandai Namco en nuestro país.