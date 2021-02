¿Están preparados los protagonistas de ‘El Internado: Las Cumbres’ para un fenómeno como ‘Élite’?

Cuando se estrena una serie como El Internado: Las Cumbres (la primera temporada ya está disponible en Amazon Prime Video) es imposible no ponerse a pensar en las consecuencias (positivas) que podría tener. Hay ciertos títulos de ficción que se postulan como posibles fenómenos de masas antes de su emisión. ¿El motivo? Cuentan una historia de suspense protagonizada por jóvenes actores que, siendo desconocidos, reúnen todo lo necesario para convertirse en ídolos adolescentes.

Pasó con Élite y ahora todos sus protagonistas son auténticas estrellas que arrasan en redes sociales y no paran de recibir ofertas para trabajar en las producciones más importantes. Con El Internado: Las Cumbres también hay una sensación muy parecida y el elenco es totalmente consciente. Ahora bien, ¿está preparado este reparto para vivir un fenómeno como Élite?

"Es maravilloso que la gente pueda ver tu trabajo y que puedas sentirte tan querido, pero también tengo mucho respeto por lo que puede llegar a pasar", admite Carlos Alcaide, Manu en la ficción. "Tampoco quiero tener muchas expectativas porque luego igual no pasa lo que tengo en la cabeza. De momento, mucha tranquilidad y los pies en el suelo. Lo que quiero es seguir trabajando e investigándome como actor".

"Claro que puede pasar y me interesa muchísimo que pase por las ofertas de trabajo, pero intento no pensar mucho en ello. Me centro en mi trabajo. Soy actriz y al ser actriz paso también a ser un personaje público, pero yo me centro en mi arte, mis estudios y en seguir trabajando", dice por su parte Asia Ortega, la gran protagonista de El Internado: Las Cumbres y una de las caras que más está llamando la atención.

Su compañera, Claudia Riera, quiere que la serie sea un pelotazo porque narra "un cuento absolutamente fascinante". En cuanto al boom mediático está más tranquila porque sabe que son una familia y se apoyarán pase lo que pase: "Que sea lo que tenga que ser. Sea lo que sea, lo afrontaremos todos juntos porque somos una familia y una colleja a tiempo salva de muchas cosas".

Por último, Mina El Hammani, que es el vivo ejemplo de lo que sucedió (y sigue sucediendo) con Élite, ofrece su punto de vista y comparte la que ha sido una conversación muy recurrente con los protagonistas más jóvenes de El Internado: Las Cumbres: “He hablado mucho con ellos sobre este tema. El trabajo y todo el reconocimiento suele ser positivo. Lo que pasa es que también se pierde el anonimato y cada uno tendrá que gestionar esa parte de una manera u otra”.

Si quieres ver la entrevista completa a los protagonistas de El Internado: Las Cumbres…¡dale al play!