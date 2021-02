‘Maestros de la costura’: así es el vestido “digno sucesor del León come gamba”

La cuarta edición de 'Maestros de la costura' está ya entrando en su recta final y todos sus aspirantes muestran un nivel cada vez más profesional.

Sin embargo, siempre hay algún patinazo por falta de tiempo u obstáculos que les ponen los propios jueces.

Eso es lo que le ocurrió a Laura cuando en la primera prueba de la noche tuvo que coser un vestido negro clásico pero cuando tenía la idea y las telas, les obligaron a todos a cambiarlas con sus compañeros. Por lo que tuvieron que empezar de nuevo.

El resultado de algunos se salvó, pero el de la camarera horrorizó a los expertos. En especial a María Escoté: "La humanidad no se merecía un saco de carreras como este hecho con dos trozos de lino, ¿qué sentido tiene?".

Para acabar concluyendo: "Es un digno sucesor al león come gamba, no habíamos tenido nada igual en este programa. De aquí para abajo no puedes ir".