‘Alien’, ‘Titanic’ y estas otras grandes películas llegan a Star, el nuevo canal de Disney Plus

Este 23 de febrero aterriza en Disney+ el nuevo canal de contenidos de la plataforma: Star. Con un descomunal catálogo de grandes películas bajo el brazo, esta nueva estrategia de la Factoría del Ratón pretende atraer no solo a los fans del MCU y familias que quieren compartir contenidos de animación con sus hijos, sino que apunta directamente a conquistar el corazón de los más cinéfilos y algún que otro seriéfilo nostálgico.

No solo porque incluya series del calibre de Perdidos, Expediente X, 24, Padre de Familia o Futurama, entre otras tantas, sino porque recopila algunos de los grandes títulos de la 20th Century Fox, el estudio que Disney compró en marzo de 2019 y cuya distribución de sus producciones en plataformas estaba aún en un limbo por culpa de las duras restricciones por edades que tenía la aplicación. Ese es el germen de este nuevo canal: llevar al público aquellos clásicos imperecederos.

En LOS40 os hemos preparado una lista con la creme dela creme de lo que podréis encontraréis a partir de hoy en el catálogo de Star:

⭐️ HOY ES EL GRAN DÍA ⭐️ Disney+ ahora incluye Star. Comienza a disfrutar de un nuevo mundo de entretenimiento. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/Q3UGHA385i — Disney+ España (@DisneyPlusES) February 23, 2021

Titanic (1997). No podía faltar el clásico del cine de James Cameron con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La épica historia sobre el hundimiento del transatlántico más famoso del mundo vuelve con una remasterización estupenda y en altísima calidad. Ideal para comenzar a explotar el nuevo catálogo.

Diario de un escándalo (2006). Un excelente drama psicológico sobre una terrible y manipuladora profesora que las toma con una joven compañera de universidad casada que mantiene una tórrida relación con un alumno. La película, protagonizada por Judi Dench en el papel de la profesora maquiavélica y Cate Blanchett en el de la maestra que comete adulterio, recibió 4 nominaciones a los Óscar.

Pretty Woman (1990). Clásico de la comedia romántica con Julia Roberts y Richard Gere. La historia sigue a un apuesto hombre de negocios que contrata a una prostituta mientras está de viaje en Los Ángeles. Esta historia de amor inesperado entre dos personas de estratos sociales radicalmente opuestos es una de las muchas historias clásicos que contiene Star.

Armas de mujer (1988). Otro título imprescindible de la comedia romántica ochentera, solo que esta vez protagonizado por Harrison Ford y Melanie Griffith. Esta estupenda cinta de Mike Nichols sigue la vida de Tess, una oficinista neoyorquina que aprovecha que su jefa (Sigourney Weaver) está de baja para hacerse pasar por ella y, de paso, encandila a un importante hombre de negocios del que se enamroa.

Deadpool (2016). Probablemente la película que más echaban de menos los fans del MCU: la brillante e irreverente Deadpool. Su violencia no encajaba en el catálogo de Disney+ a pesar de que la Factoría del Ratón se hizo con los derechos de la película al comprar Fox. Pero con Star, que no tiene limitación de edades (aunque se puede configurar para que no entren tus hijos, como os contamos en este artículo), todo cambia: el antihéroe más famoso del cine, Wade Wilson, ya está disponible y listo para cortas unas chimichangas.

Alien, el octavo pasajero (1979)... y Aliens, el regreso (1986). Dos clásicos de ciencia-ficción que no pueden faltar en la estantería (ni en el imaginario) de un cinéfilo. La película de Ridley Scott era tenebrosa, pausada, utilizaba la oscuridad como elemento canalizador del miedo; la de James Cameron, por el contrario, fue una excelente secuela de acción en la que el tono era más ligero pero sus imágenes y tensión eran tan impactantes como las de su predecesora.

Starship Troopers (1997). Otro título más de ciencia-ficción espacial. Esta vez situada en los confines del espacio, en un extraño planeta llamado Klendathu, al que son enviados un grupo de soldados espaciales que deben luchar contra una turba de insectos gigantes. Todo un clásico fantástico del Paul Verhoeven más satírico que adaptaba una novela de Robert A. Heinlein.

Moulin Rogue (2001). Nicole Kidman e Ewan McGregor nos conquistaron con en este musical de Baz Luhrmann sobre el famoso cabaret Moulin Rouge y la historia de amor de esta pareja contextualizada en los barrios parisimos bohemios de principios del siglo XX. Se llevó 2 Óscar por su excelente vestuario y dirección artística.

The Rocky Horror Picture Show (1975). Otro clásico del cine musical, solo que en clave de terrorífica comedia negra. La historia sigue a una pareja que retorna de una boda pero sufre un percance en carretera que les llevará a refugiarse en un tenebroso castillo en el que ocurren sucesos muy extraños. Cine de culto para los más puristas.

En la cuerda floja (2005). Excelente drama romántico biográfico sobre la vida del cantante de country Johnny Cash (Joaquin Phoenix) y su esposa, June Carter (Reese Witherspoon), ambientado en los años de la Gran Depresión estadounidense. Un musical con tintes biográficos en el que "aparecen" personajes tan emblemáticos como Elvis Presley, Roy Orbison y Waylon Jennings.