Robbie Williams tendrá una película biográfica en la que versionará algunos de sus éxitos

El director de El Gran Showman, Michael Gracey, ha apostado por llevar la vida del cantante Robbie Williams a la gran pantalla. El título de la película será Better Man (literalmente, Un hombre mejor) y explorará los orígenes del cantante de Angels, Rock DJ y Feel, así como su ascenso a la fama y los demonios interiores con los que tuvo que lidiar tras convertirse en un fenómeno de masas.

Porque, recordemos, cuando Robbie Williams aún formaba parte de la banda Take That, su éxito mediático minó su moral y acabó teniendo problemas de adicción al alcohol y las drogas, lo que le obligó a ingresar en una clínica de rehabilitación e incluso a plantearse el suicidio, como confesó en una entrevista en 2019. Presuponemos que cuando Gracey hace referencia a explorar el lado oscuro del cantante se refiere a esa dura (y algo desconocida) etapa del artista.

Better Man aún no tiene estrella principal. No sabemos quién la protagonizará. El director quiere mantener en secreto si será el propio Robbie Williams quien hará de él mismo o si habrá otro actor que se le parezca encarnando su papel. Además, según explicó el cineasta a Deadline, cómo se representará a Williams "es alto secreto" porque quiere "hacerlo de forma completamente original".

‼️ Medios internacionales aseguran que pronto habrá una película basada en la vida y obra de #RobbieWilliams “Better man”, dirigida por Michael Gracey (The greatest showman)



¿Quién te gustaría que lo personificara? https://t.co/7aEKkOpAzp — Robbie Williams México Oficial (@rwmexico) February 23, 2021

Preguntado por si seguirá esa línea musical y temática de película sobre grandes talentos que ascienden al estrellato y se convierten en referencias culturales, como ocurría con Freddie Mercury y Elton John en Bohemian Rhapsody y Rocketman, Gracey dice que su intención es distanciarse de esa clase de títulos y hacerlos menos "espectacularistas", apostando más por el drama personal.

"[Robbie] no es el mejor cantante ni bailarín, sin embargo vendió 80 millones de discos en todo el mundo. [...] Lo que tuvo es una visión y la seguridad de decir: 'Voy a perseguir mi sueño'", explica el director, quien afirma que Better Man será muy reflexiva y profundizará en la psicología detrás del artista sin alabarlo desmesuradamente ni condenar sus acciones; simplemente se limitará a explorar quién es el hombre detrás del icono mediático.

Michael Gracey también ha confirmado que será Robbie Williams quien pondrá la propia banda sonora de la película reimaginando algunos de sus grandes éxitos musicales. "Todas las canción de Robbie se han vuelto a cantar para captar la emoción del momento", explica. "Cada canción de la película estará cantada por Robbie, pero tendrá una emoción diferente para cada escena".

La película comenzará a rodarse este verano y se prevé que llegue a mediados o finales de 2022.