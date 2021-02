Twitch censura una actuación de Metallica de la forma más inesperada

Metallica se han coronado como los protagonistas de la BlizzCon 2021, el primer evento virtual de la compañía de videojuegos Blizzard que, como otros tantos, no se ha podido celebrar de forma presencial a causa del coronavirus. Un streaming celebrado a través de la cada vez más popular Twitch donde la de la legendaria banda capitaneada por James Hetfield era una de las actuaciones más esperadas.

Fue entonces cuando Metallica dejó a todos los espectadores atónitos con su mini concierto compuesto por una única canción. Algo que no tendría nada de destacable de no ser porque la canción que el público escuchó no tenía nada que ver con el grupo.

"Nos hubiera encantado estar ahí este año, pero obviamente no podemos estarlo, así que aquí nos encontramos y esto es para vosotros", exclamaba James Hetfield justo antes de arrancar una de sus canciones más icónicas, For Whom The Bell Tolls. Sin embargo, cual fue la sorpresa de los fans del grupo cuando, en lugar de escuchar los ritmos heavy metal del cuarteto escucharon una melodía que bien podría ser la de cualquier ascensor, ya que, se trataba de música de 8bits libre de copyright. De esta forma, se pudo ver a los miembros de Metallica actuando con la misma energía que de costumbre mientras que, de fondo, sonaba una canción que nada tenía que ver con ninguna de su repertorio.

Metallica Twitch BlizzCon 2021 / YouTube / YouTube

Un tremendo fallo relacionado con los derecho de autor que únicamente ocurrió en Twitch, ya que, en Youtube o en Twitter, donde también se retransmitía el evento, la música de James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo y Lars Ulrich se escuchó con normalidad. De hecho, este es precisamente uno de las críticas más repetidas hacia la red social, tanto que, el pasado mes de noviembre Twitch envió un mensaje a sus usuarios advirtiéndoles de que tuviesen cuidado con la música de sus retransmisiones.

Las redes alucinan con lo ocurrido con Metallica en la BlizzCon 2021

Como era de esperar, los fans de Metallica no daban crédito a lo ocurrido y el veredicto para lo ocurrido fue bastante unánime, tachando lo ocurrido de surrealista.

Metallica fracasando ridículamente en Twitch por culpa das medidas antipiratería era algo que non esperaba de 2021 — Cogito ergo Mecagoendios (@Elrohir_Ancalin) February 21, 2021 Que salga Metallica a tocar en directo en la #BlizzConline y tengan que mutearles en Twitch por copy me parece surrealista :') — 👑💖🗝️ にゃる~ 🐰💕 @ KHIII (@ny4ru) February 19, 2021 Lo de #Metallica en el directo de Twitch es un chiste que demuestra lo absurdo de la industria musical en estos momentos. — JΛIMΣ ΛBΛD (@JaimeAbad9) February 21, 2021 ME MUERO LO DE METALLICA EN TWITCH — lorenazepam (@el_abuelo_pepe_) February 20, 2021

La banda ya había participado en este evento organizado por la compañía de World Of Warcraft en el año 2014 pero, sin duda, su performance de este año ha impactado mucho más.