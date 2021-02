‘Te lo agradezco, pero no’, la canción con la que Alejandro Sanz y Shakira completaron su viaje

Shakira quiso volver a trabajar con Alejandro Sanz después de La tortura. El madrileño reservó para su amiga, y entonces vecina en Miami, un pasaje especial para su 'tren de los momentos'. Uno con el que ambos completaban su viaje de 'ida y vuelta'. Te lo agradezco, pero no, fue también una invitación al mundo de Alejandro y un nuevo Nº1 en LOS40 el 24 de Febrero de 2007.

Canciones que “salen de golpe, con el traje puesto y con el sombrero”

Te lo agradezco, pero no, es una de las 10 canciones que Alejandro Sanz compuso para su séptimo álbum de estudio El tren de los momentos (07/11/2006). Era su primera colección de canciones inéditas desde No es lo mismo (2003) y el primero que realizaba, en su mayor parte, en un estudio que había montado en su casa de Miami llamado El Coraje Estudio. El músico cubano Lulo Pérez ayudó a Sanz en la producción, y Thom Russo se encargó de las mezclas.

El proceso composición fue distinto a los anteriores: “En esta ocasión no hubo nada escrito. Todo el trabajo lo tenía en la cabeza… lo hice todo a base de improvisarlo, de repetirlo muchas veces, de grabar 15 minutos seguidos improvisados. Yo estoy convencido de que una canción, cuando sale de golpe, sale con el traje puesto y con el sombrero".

Además de Shakira, Alejandro contó con otros buenos amigos que accedieron encantados a aportar su granito de arena en alguno de los momentos de ese tren mágico: Juanes, Calle 13, Antonio Carmona y Álex González (de Maná). La colaboradora más joven fue Manuela, la hija de Sanz, que entonces tenía 5 añitos. La grabaron tocando el violín sin que ella lo supiera y aparece en “Se molestan”.

“Quítame la ropa”, el título que le propuso Shakira

A la hora de ponerle título al álbum, Alejandro tuvo dificultades y le pidió ayuda a Shakira, que en su opinión es mas imaginativa. Lo contó en el programa de M80 Radio ‘No somos nadie’, presentado por Pablo Motos, cuando fue a promocionar el álbum en Noviembre de 2006: “Para el título del disco, le dije ... no encontraba, soy muy malo para ponerle título a los discos, excepto ahora que me he descubierto como un gran ponedor de títulos y le dije, ‘mira, tú que siempre pones unos títulos así como “Fijación oral”, “Servicio de Lavandería”, cosas así como que suenan muy bien’, y digo ‘ponle un título a mi disco’. Y me llamó una noche y dice, ‘Chan ¿estás sentado?’, y digo 'si, bueno, de hecho estoy acostado porque es tarde', ella estaba en Barcelona y yo en Miami, y me dice, ‘ya tengo el título’, digo a ver, y dice “Quítame la ropa”, y dije, 'no me acuesto hasta que no encuentre un título a mi disco'.

No sabemos si ‘Chan’ se pasó toda la noche en vela esperando a que aparecieran las musas que le inspiraran ese título que no encontraba. El caso es que la inspiración llegó, y lo hizo unida a este razonamiento: "Creo que todos los discos del mundo son trenes del momento. Cada canción es un estado de ánimo de un momento en particular". En la rueda de prensa que Alejandro Sanz ofreció en el Círculo de Bellas Artes para presentar El tren de los momentos, lo aclaraba: "Todos los trenes lo que tienen es una cosa como que, la gente que viaja en tren tiene algo en común, como una especie de complicidad, de que les gusta viajar en tren, de que a veces se cuentan en los trenes las cosas que no les cuentas ni a tu familia ¿no? Y se rozan todas las historias, y se dan teléfonos, luego nunca se llama nadie. Todo el mundo… hay un buen rollo, se asoma a una ventanilla y ahí hay otra persona que también está pensando, está soñando, no sé, es el traqueteo que nos adormece. Pero, lo cierto es que los trenes tienen algo mágico”.

Con ‘Te lo agradezco, pero no’, se completó el viaje de ‘ida y vuelta’

En ese convoy mágico creado por Alejandro Sanz, repleto de ilustres colaboradores (“los maquinistas”), Shakira juega un papel primordial: ella es “la dueña del tren". La estrecha amistad del astro madrileño con la estrella colombiana venía de atrás. Juntos habían grabado en 2005 La tortura, primer single de Fijación oral Vol. 1. Era más que evidente la conexión y la química entre ambos. Fue Shakira quien le pidió que trabajaran juntos de nuevo.

Shakira y Alejandro Sanz, durante un show en La puerta de Alcalá en Madrid en 2005, la época de La Tortura. / Eduardo Parra/FilmMagic

Para grabar Te lo agradezco, pero no, Alejandro se fue a Bahamas, a La Marimonda Studios. Shakira estaba en mitad de una gira, pero encontró tiempo para hacer la canción con la que se completó el viaje: "Bueno, la verdad es que había hecho un poco el viaje de ida. Cuando hicimos La tortura, era un poco irme a su campo, a su forma de entender la música, y ahora pretendía que ese camino fuera también de vuelta y poder invitarla a mi mundo también, y que viera cual es mi forma, porque claro, cuando yo canto con ella estoy cantando su composición, estoy metiéndome en su forma de componer, de escribir, y ahora ella está adaptándose y es fascinante el viaje. Ahí ya está el viaje completo”, contaba Alejandro en Cadena Dial

Dice Alejandro que Te lo agradezco, pero no, “tiene algo de rumbita, aunque sea un bolero del siglo XXI” y que Shakira “se sintió cómoda haciéndola, con la sensación de que había cantado de una forma en la que normalmente no canta en sus discos… para mí está logrado el objetivoque era que los dos estuviéramos a gusto… hay química”

Alejandro al novio de Shakira: “Parece que estamos enamorados, te advierto”

El corte 3 de El tren de los momentos, se eligió como segundo single, continuación de A la primera persona. El videoclip, rodado en Brooklyn bajo las órdenes del realizador catalán Jaume De Laiguana, es la segunda parte de la historia que había comenzado en clip de A la primera persona, y empieza donde había terminado el anterior, con Alejandro sentado en un bordillo de la calle con todas sus cosas tiradas por el suelo.

A petición de Shakira, este fue el primer vídeo en el que Sanz se atrevió a ejecutar una coreografía… un baile que es todo un derroche de sensualidad. En aquel momento, la barranquillera mantenía una relación sentimental con Antonio de la Rúa. Cuando a Sanz le preguntaban en el programa ‘Atrévete’ de Cadena Dial, si no estaría un poco mosqueado el novio de Shakira, Alejandro respondió con su humor característico: “Es que no has visto el vídeo que hemos grabado juntos, llamé al novio y le dije ‘parece que estamos enamorados, te advierto’”.

“Shakira tardó nueve horas en peinarse”, la broma de Alejandro

El pasado 11 de Enero de 2021, 14 años después del estreno del clip, Alejandro Sanz bromeaba en sus redes: “Un día como hoy del 2007 estrenamos el videoclip de “Te lo Agradezco Pero No” mi querida amiga @shakira tardó NUEVE HORAS en peinarse. Cuando por fin estaba lista, muy amablemente le dije: “Shaki estás un poco despeinada ¿vas a grabar el vídeo así?” Quería volver a peinarse de nuevo, pero le convencí de que era una broma. Y menos mal, si no a día de hoy estaríamos aún grabando. Moraleja: cuidado con las bromas que se toman en serio jajaja te quiero @shakira”. La cantante respondió: “Freud decía en “El chiste y su relación con lo inconsciente” que todas las bromas tienen algo de cierto Ale!!. Yo solo me pregunto 9 horas para salir con esa peineta en la cabeza!!!?”

Nº1 LOS40

La única canción de El tren de los momentos que llegó al nº1 de LOS40 fue Te lo agradezco, pero no, y lo hizo el 24 de Febrero de 2007. Casualmente, la vez anterior que Alejandro había estado en el puesto más alto había sido también con Shakira, cuando La tortura lideró la lista durante cuatro semanas consecutivas en Junio de 2005.

Alejandro Sanz ha visitado el top de LOS40 en 25 ocasiones (sumando temas en solitario y duetos). La primera vez fue con Pisando fuerte (02/11/1991) y la última con Mi persona favorita (junto a Camila Cabello).