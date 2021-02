Ana Guerra zanja los rumores y desvela cuál es su relación con Dani Rovira

Ana Guerra y Dani Rovira han sido la supuesta pareja que esta semana ha acaparado cientos de titulares. Es cierto que ambos son jóvenes, les encantan los animales, se encuentran en busca del amor y mantienen mucha complicidad, pero parece que esta se debe a una bonita amistad y no a una relación amorosa.

Fue el programa de Viva la vida el que mostró evidencias de que el vínculo tan especial que mantenían la cantante y el humorista podría ir más allá de una amistad y es que a Viva la vida no le pasó desapercibida la buena conexión que mostraron los artistas en el espacio Mi año favorito.

De hecho, el programa de Telecinco intuía que ambos podrían haber comenzado su historia de amor después de que Ana Guerra terminara su noviazgo con Miguel Ángel Muñoz y Dani Rovira pusiera fin a su relación con Clara Lago.

La bonita amistad que les une

Ambos artistas son muy celosos con su vida privada y no les gusta hablar en público de ella, pero, en esta ocasión, Ana Guerra ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que aclara cuál es su relación con el cómico. "Yo no hablo de mi vida personal, pero Dani y yo hemos hecho un podcast hace poco y al final es todo carne de pensar cosas que no son. Somos muy buenos amigos", comentaba la intérprete de Bajito.

Además, otra de las pruebas que llamó la atención a Viva la vida es que ambos artistas compartían muchos 'me gusta' en Instagram. A esto, la canaria contestaba "Él sigue a muy pocas personas en redes y al final, como ya te digo, somos muy buenos amigos nos llevámos genial".

Ana Guerra ha dejado claro que lo que le une a Dani Rovira es una bonita amistad. La cantante se encuentra centrada en su trabajo y es que la artista se implica al 100% en su carrera musical.