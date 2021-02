De Dua Lipa a Dani Martín: repasamos los 40 éxitos de la semana en vídeo

Esta semana, Portales, de Dani Martín, encabeza la lista de LOS40, en lo que supone el tercer número uno en solitario para el exvocalista de El Canto del Loco. Pero hasta llegar a esta emotiva balada, el repaso a la lista pasa por otras 39 canciones, cuyos clips, respetando la obligada cuenta atrás, hemos reunido en el vídeo que encontrarás sobre estas líneas. La primera es el farolillo rojo, que esta semana corresponde a Break my heart, de Dua Lipa, que fue número uno y es una de las tres que la británica tiene actualmente en el chart. Las dos novedades son My head & my heart, de Ava Max (#34), y Location, de Karol G, Anuel AA y J Balvin (entrada más fuerte al #29). Excepcional es también el papel de The Weeknd, que sigue ostentando el récord de permanencia con Blinding lights (57 semanas; ahora en el #28), figura con otra canción en el ránking (In your eyes; #7) y es candidato con una tercera, Save your tears. La subida más importante, de diez posiciones, ha sido la de Friday, la revisión que Riton ha realizado del éxito dance de Nightcrawlers, y que se queda en el #23. Pero lo primero es lo primero, y como verás en el vídeo, Tony Aguilar arranca recordando las dos canciones a las que decimos adiós: Kings & queens, de Ava Max, y Se iluminaba, de Fred de Palma y Ana Mena; ambas fueron número uno.