Zoe LaVerne, la tiktoker que recibió críticas por besarse con un fan de 13 años, anuncia embarazo

Zoe LaVerne es una tiktoker que ha alcanzado los 18 millones de seguidores en esta plataforma. Es tan querida como odiada y amiga de las polémicas, como aquella que se originó cuando confesó, en 2020, haber besado a Connor, un fan de tan solo 13 años por el que admitió que tuvo sentimientos.

Ella tiene 19 años y acaba de anunciar que está embarazada. Lo ha hecho en su medio natural, las redes sociales, donde ha publicado una imagen con dos pruebas de embarazo positivas. Informó que ella y su novio Dawson Day, un año mayor que ella, van a ser padres. Aunque algunos puedan pensar que son muy jóvenes, lo cierto es que la noticia les ha llenado de ilusión.

La influencer no ha dudado en compartir una selfie con su chico para asegurarle que “vas a ser un gran papá". Está claro que esta situación les va a cambiar la vida, algo que no parece preocuparles. "Gracias por cambiar tanto mi vida y hacerme la chica más feliz del mundo", añadía.

Desmintiendo comentarios

Dados sus antecedentes hay muchos que no la creen y que dudan de la veracidad del embarazo. Por eso han querido hacer un live stream para demostrar su verdad. Y ahí estaba aquel fan de 13 años que despertó tantos comentarios y al que algunos le han atribuido la futura paternidad.

"Bueno ... estamos esperando", escribió Day. "Y para los idiotas que hablan mierda, yo soy el padre. Zoe y Connor no hicieron nada para tener un bebé. Eso es imposible. Y si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Eso es repugnante. y un golpe muy bajo para hablar mierda sobre un niño por nacer. Es repugnante”, expresaba.

La pareja parece unida frente a tanta crítica. Es lo que tiene exponer su vida con tanto detalle, que todo el mundo puede opinar, y no siempre a favor.