La ridícula razón por la que Oasis rechazaron hacer la banda sonora de ‘Trainspotting’

Todos recordamos la que es una de las películas más legendarias, ya de culto, de Danny Boyle. Trainspotting acaba de cumplir 15 años como uno de los filmes que marcó una época con la historia de cinco jóvenes adictos a las drogas en Edimburgo. Su forma de rodar y las interpretaciones de Ewan McGregor y los demás actores, la han convertido en toda una película de culto. Tampoco podemos olvidar la exquisita banda sonora con la que cuenta, con la participación de artistas como Blur, Iggy Pop, New Order, Pulp y Lou Reed.

Sin embargo, esta lista de canciones podía haber contado con el nombre de una banda que, ya en ese 1996 en el que se estrenó, estaba en lo más alto. Boyle quería que Oasis formara parte de la banda sonora de la película. En aquel momento los hermanos Noel y Liam Gallagher ya habían publicado sus dos primeros discos, Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995). Con ellos, se habían convertido en verdaderas estrellas del britpop, un estilo muy presente en la película que habría hecho las delicias de los fans de la banda.

La idea fallida de la incorporación de Oasis a la banda sonora la desarrollaron el productor Andrew Macdonald y la diseñadora de vestuario Rachel Fleming, que trabajaron en esta película. Fue en una entrevista para The Telegraph, en la que revelaron la verdadera razón por la que Noel Gallagher rechazó participar en Trainspotting.

"Danny vive cerca de Manchester y estaba muy emocionado de tener a Noel Gallagher colaborando en la banda sonora, pero al final hubo una razón por la que no lo hizo. Él vino a la fiesta de estreno en Cannes pero no sé por qué no quiso hacer ninguna canción. Conocí a Noel la semana pasada y me dijo: 'Hubiera hecho algo, pero honestamente pensé que se trataba de personas que observaban trenes. No tenía idea'".

De esta manera, los hermanos de Oasis se confundieron acerca de la temática que pensaban que trataba la película, seguramente solo por leer su título. Solo por este motivo, se quedaron sin la oportunidad de formar parte de una de las cintas más icónicas de los noventa. Eso sí, incluso sin la banda de Manchester, la lista de canciones con las que cuenta Trainspotting es una de las más completas de aquel momento, con éxitos de bandas como Pulp, New Order o Bluy y otros clásicos de Iggy Pop y Lou Reed.