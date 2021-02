Media hora con Jennifer López hace 18 años: Ben Affleck, el Bronx y ‘Sucedió en Manhattan’

Fue una visita fugaz de tan solo media hora. Esa tarde llovía en Madrid y cuando Jennifer López entró en los estudios de Gran Vía, 32, mostró sus pantalones crudos manchados de barro. Había una gran expectación por ver de cerca a la estrella de Hollywood, la actriz latina mejor pagada del momento. Para recoger el evento, se habían reunido los micrófonos de LOS40, M80 Radio, Cadena Dial y Cadena SER. La cita con J.Lo fue a las 16:00 horas del 25 de Febrero de 2003. Hace 18 años.

Con su gorra de lana de color beige y su melena rizada, Jenny derrochó glamour. Pero sobre todo repartió simpatía y sonrisas a diestro y siniestro. Había aterrizado en Madrid para promocionar su última película, Sucedió en Manhattan, y asistir a su estreno esa noche. A pesar de la lluvia, le pareció que Madrid era “una de las ciudades más bellas del mundo, junto a París, son lo más lindo que hay”. Además de presentar la película, López también contó detalles de su último disco entonces (This is me... then), habló abiertamente de su amor hacia Ben Affleck, de sus creencias religiosas, de su ‘no a la guerra’… y conocimos a su madre, Lupe.

Orgullosa de ser del Bronx

De Sucedió en Manhattan dijo Jennifer: “Es un cuento de hadas, aunque también está basada en la realidad. Ella es una chica del Bronx, puertorriqueña, como yo. Tenemos cosas similares”. Su rodaje, le permitió regresar su barrio y volver a sus raíces. Se lo contaba emocionada a Gemma Nierga: “Grabamos en el Bronx también, no solamente en Manhattan. Así que, de verdad, me fui para casa… sí, era muy lindo, era muy lindo, todo el mundo estaba en las calles -¿Y qué recordabas?- me sentía muy orgullosa -De lo que has conseguido ¿verdad?-, sí, era una cosa muy linda, sentir el amor de la gente, ellos se sienten orgullosos de ti también ¿me entiendes?, y yo orgullosa de ser de ahí. Yo vivía ahí, estábamos en el mismo barrio donde yo crecí".

Sucedió en Manhattan fue un gran éxito de taquilla, aunque la interpretación de López de una doncella de hotel que conquista el corazón de un importante político, le hizo merecedora de una nominación al Razzie 2002 a la peor actriz. Finalmente, el premio lo compartieron Madonna y Britney Spears.

“Soy la misma ¿entiendes?”

This is me... then (2002), su tercer álbum de estudio, se había publicado 3 meses antes, y el primero de sus singles, Jenny from the block, había llegado al nº1 en LOS40, justo 10 días antes de su visita a la radio, el 15 de Febrero de 2003. En el tema, que grabó junto a los raperos Styles P y Jadakiss, la artista reivindica que sigue siendo la misma: “Ese "block" quiere decir en la canción que soy la misma persona, que nunca he cambiado, nunca voy a cambiar. Sí, mi vida ha cambiado mucho, gracias a Dios, he tenido muchas bendiciones, mucho éxito. Por eso estaba trabajando, para tener esas oportunidades, para seguir trabajando, haciendo lo que a mí me encanta. Pero ‘block’ significa que soy la misma ¿entiendes?”

Ben Affleck, “la definición de hombre”

This is me… then coincidió con el inicio de su relación con Ben Affleck. Los sentimientos de la cantante hacia el actor y director americano habían sido su principal fuente de inspiración mientras escribía y grababa el álbum. No solo a él está destinada la canción Dear Ben, sino que le dedica el disco entero: “Tú eres mi vida… mi única inspiración de cada letra, cada emoción, cada trocito de sentimiento en este disco”. Para Jenny, Affleck era ‘la definición de hombre’: "...Es verdad, yo creo eso, yo creo eso. Él es muy fuerte y a la misma vez muy buen hombre… muchas cosas, todas las combinaciones de un hombre así que te puede cuidar, pero a la vez puede ser tu pareja, es algo muy especial”.

La pareja más mediática del momento tenía previsto casarse. Ben le había regalado un anillo de compromiso, que la estrella latina mostraba feliz y orgullosa aquella tarde. Era una pieza única, una joya que tenía incrustado un raro diamante rosa valorado en dos millones y medio de dólares. ¿Qué había encontrado Jennifer en Ben Affleck que no hubiera encontrado en ‘el resto de los mortales’? le preguntaban entonces: "No es eso, es que nosotros nos llevamos muy bien, él es muy similar a mí en muchos sentidos… crecimos en la misma forma -'the same background'...- similares en muchos sentidos y no sé, a veces hay cosas que tú no puedes explicar por qué pasan”.

Lo que pasaba entonces era que ese romance había generado un enorme circo mediático. La pareja era conocida como "Bennifer", y el término se hizo tan popular que figura en el Diccionario Urbano: “Pareja atractiva que tiene dinero, fama y belleza, aunque es odiada universalmente por todo el mundo”. Escenas románticas de López y Affleck quedaron reflejadas en el vídeo de Jenny from the Block, en el que se muestra la persecución de la que eran objeto por parte de los paparazzi: “fue el director el que tuvo la idea y me dijo 'esto solo puedo hacerlo contigo porque estás muy perseguida por los paparazzi'. Y me gustó el concepto". No obstante, esa sobreexposición afectó negativamente en sus carreras y en su relación.

Como ya es sabido, la boda de Jennifer López con Ben Affeck, prevista para septiembre de 2003, se canceló. Se separaron definitivamente en enero de 2004.

‘No’ a la guerra en Irak

Esa media hora con la reina latina del pop en el estudio de Gran Vía, 32, dio otros muchos titulares que la prensa nacional recogió. El más destacado fue su ‘no a la guerra’, en referencia a la inminente contienda en Irak: “A mí no me gusta comentar mucho lo político porque no soy una experta… pero a mí no me gustaría una guerra, no quiero que pase y ojalá que la gente que está en el poder tomen las decisiones buenas para todo el mundo, espero que piensen en las vidas que están en peligro. No lo quiero. Vamos a rezar”.

Un mes después de esas declaraciones, empezó la invasión a Irak, y España formó parte de la coalición de países que decidió emprender esa guerra que duró hasta 2011.

La estrella de Hollywood, que se confesó católica (“Rezo mucho, estudié doce años en una escuela católica y esa es mi base… siempre fuimos a la iglesia, es parte de mí"), presentó a su madre, que había estado en el Museo del Prado y llegó al estudio al final de la entrevista. Guadalupe (“llámame Lupe”) manifestó su adoración por su hija: “Yo siempre sabía que iba a ser algo muy especial, porque siempre estaba actuando… tiene un corazón tan grande, yo la adoro, ella es mi adoración, mis tres hijas son mi adoración…”