J Balvin va a ser padre según Univision

J Balvin va a ser padre. Así lo han anunciado en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión haciendo realidad el rumor del que se venía hablando desde finales del pasado año. Una gran noticia y una tremenda alegría para la pareja formada por el músico y la modelo argentina Valentina Ferrer.

Fue a finales de noviembre cuando la noticia empezó a circular después de que en el programa colombiano, Lo sé todo del Canal 1, aseguraran que Valentina estaba embarazada. Su fuente de información era una persona cercana a la pareja que aseguraba que estarían muy felices.

Algo que llega en un momento muy delicado para la salud mental de J Balvin que en los últimos meses ha insistido en descansar y poner en orden sus ideas tras sufrir en primera personas los estragos que provoca la pandemia del coronavirus.

De momento, los implicados no se han pronunciado, pero será cuestión de tiempo comprobar la veracidad de esta noticia ya que según han confirmado desde Univisión, la pareja del reggaetonero colombiano estaría embarazada de 5 meses.

Una doble feliz noticia ya que Carolina Osorio Balvin, hermana del cantante, acaba de tener un bebé junto all productor ‘Bull Nene’ como confirmó el propio Balvin a través de sus redes sociales.

La confirmación llega después de que la pareja fuera fotografiada dando un paseo por las calles de Los Ángeles y de que se pudiera apreciar sin lugar a duda la barriga de embarazada de Valentina Ferrer.

En diciembre, J Balvin negaba los rumores: "No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho".