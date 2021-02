BTS emociona al ritmo de ‘Fix You’ de Coldplay

BTS ha demostrado ser una banda imparable. Y es que su música ha viajado ya por todos los rincones del mundo. Y no solo eso, sino también de las listas internacionales de éxitos.

Pero a la banda de K-Pop nunca se le acaba la sed de nueva música y, por consiguente, nuevos triunfos en su carrera. Lo han vuelto a demostrar frente a la cámara y en el formato de MTV Unplugged. ¡Prepárate para ponerte la piel de gallina!

No solo nos han deleitado con sus voces en una versión diferente de su hit Dynamite, sino que además se han encargado de rendir homenaje a una de las bandas británicas más legendarias. RM, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, V y J-Hope han interpretado Fix You de Coldplay, la que quizás sea una de sus baladas más emotivas.

Todos sentados sobre unos taburetes altos, se dejan llevar por cada nota musical para unir sus voces a una melodía armoniosa e hipnotizante. La interpretan en inglés, pero aportan un toque especial que la hacen única.

No han sido los únicos temas que han interpretado en este formato de vídeos. También han presentado por primera vez sus actuaciones de Telepathy y Blue & Grey, además de regalarnos una interpretación única de Life Goes On. Todas ellas están incluidas en su último álbum de estudio BE.

BTS han demostrado en más de una ocasión que su paso por la música no es en vano. El mensaje que transmiten a través de sus canciones nos permite conocer una nueva visión de la vida. Esto es algo que ha servido de lección a sus fans, a quienes también han transmitido ese altruismo que les caracteriza. Prueba de ello es la acción solidaria que organizaron sus seguidores españoles para celebrar los cumpleaños de J-Hope y Suga.

Pero si hay algo de lo que deben estar seguros también sus seguidores es que nunca les faltará emoción con la música de sus artistas favoritos.