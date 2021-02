Nicky Jam y su revelación sobre Angela Merkel: "No sé quién es, pero si está buena fantaseo con ella"

Nicky Jam acudió anoche a El Hormiguero y dejó muchos momentos altamente impactantes para los espectadores, uno de los más importantes, su espectacular cambio de imagen después de haber perdido más de veinte kilos. Una entrevista en la que el cantante charló con Pablo Motos sobre su carrera, sobre la fama, sobre su avión (comparándolo con el de Maluma) y, por supuesto, sobre Fan de tus fotos, su último single en compañía de Romeo Santos.

Una canción que se ha convertido en uno de los últimos éxitos de la música urbana y cuyo videoclip dejó intrigado al presentador, quien quiso ahondar un poco en la trama central del vídeo: las fantasías sexuales.

Fue entonces cuando Motos, dispuesta a desatar por completo la entrevista, le preguntó al puertorriqueño si había fantaseado alguna vez con alguna jefa, con una profesora o con alguien del trabajo. Una cuestión a la que Nicky Jam respondió tajantemente: "Fantaseo con todas las mujeres", una afirmación a la que la hormiga Trancas recriminó impactada: "¿Con Angela Merkel también?" El reguetonero contestó: “No sé quién es esa, pero si está buena, también fantaseo con ella." Una frase que dejó sin palabras a la audiencia ante las carcajadas del presentador y las hormigas en el plató.

Pero la cosa no quedó ahí y Pablo Motos quiso saber más sobre las fantasías del artista y le preguntó si era mejor cumplir las fantasías o dejar que sigan siéndolo. De nuevo, la contestación del intérprete de El Perdón no tuvo filtro ninguno: "Si está dura, hay que cumplirla", afirmó. Aunque, después aseguró que si la persona que ha protagonizado tus fantasías durante mucho tiempo no "cumple los requisitos" en persona “hay que dejarlo en fantasía".

El último comentario de Nicky Jam que consiguió hacer arder las redes sociales fue relacionado con su peculiar método para saber si un tema está teniendo buena acogida o no: “Tú sabes que una canción está buena cuando las modelos que están buenas empiezan a poner el vídeo en su Instagram.”

Las redes reaccionan a la entrevista de Nicky Jam en El Hormiguero

Pablo Motos: Tú no tendrías una fantasía con Angela Merkel?

Nicky Jam: No sé quién es pero si está buena seguro que sí.#NickyJamEH pic.twitter.com/TUnlbV5vnt — Sir Yor-El Pokeranger (@YoelucasRanger) February 24, 2021 Acabo de ver a un "cantante" llamado #NickyJam decir en una entrevista: " No se quién es Angela Merkel, pero si esta buena me va a gustar". Dios, ¿porqué? #SeñorDameElPoder — Leily Salas (@Leilysalas) February 25, 2021 No se si es peor el machismo de #NickyJamEH o la forma de reírle la gracia de Pablo Motos... cada vez caen más bajo en este programa... — David Rodriguez (@drf1991) February 24, 2021

Una entrevista en la que el artista dejó muy claro, también porque él mismo lo afirmó, que su debilidad son las mujeres.