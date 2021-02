David Fincher, el genio de mirada oscura, volverá a las raíces de ‘Seven’ con su próxima película

Las raíces de David Fincher están hundidas en un campo de suspense y misterio. Sus primeras películas fueron un ejemplo de equilibrio entre thriller y neo-noir, un derivado del cine negro cuyo ADN comparten algunas de las grandes películas de la historia. Cintas como El club de la lucha, un chute de adrenalina cinéfila; Seven, una maravilla del policiaco, o incluso de The Game, un retorcido descenso a los infiernos de la paranoia, convirtieron a este director en uno de los más prestigiosos de Hollywood.

A diferencia de otras leyendas del cine, Fincher nunca ha perdido su esencia. Ha creado una de las mejores series que ha dado Netflix estos últimos años (aunque, tristemente, ha sido cancelada de forma indefinida): Mindhunter. También nos ha regalado esa carta de amor al cine escrita por su padre: Mank. Y no podemos olvidar que dirigió algunos capítulos de House of Cards y la perturbadora Perdida. Sin duda, un genio de mirada oscura.

Hoy Fincher está más cerca de volver a esas raíces de Seven. La razón es que el director se ha aliado con el guionista de la película, Andrew Kevin Walker, 25 años después de su estreno. ¿Qué tienen entre manos? Otro thriller del estilo, solo que esta vez situado en un futuro distópico donde la Humanidad ha perdido el rumbo ético y no existen ni principios ni valores morales. Su título es directo: The Killer. El asesino.

Michael Fassbender podría protagonizarla

La historia seguirá a un hombre sin escrúpulos que responde al cargo de asesino a sueldo solitario; un personaje que a priori parece sacado de las cintas noir de Jean-Pierre Melville. Este hombre, sin embargo, empieza a darse cuenta de que el mundo en el que vive es miserable, lo que lo sume en una profunda crisis existencial de la que tratará de salir convertido en una mejor persona. A veces solo se necesita voluntad para promover cambios.

The Killer supone la reunión de Fincher con Andrew Kevin Walker tras 25 años de parón creativo. Esta película, que estará producida por Netflix, se inspira directamente en una novela gráfica francesa ideada por Alexis Nolent y se estrenará directamente en la plataforma.

Según ha podido comunicar Deadline, la compañía y el director están tratando de fichar a Michael Fassbender para protagonizar la película. Una decisión que no le vendría nada mal al actor, ya que lleva empalmando proyectos bastante mediocres en los últimos años, entre ellos El muñeco de nieve, Alien: Covenant y X-Men: Fénix Oscura.