Mercedes Martín (‘El tiempo de Antena 3’) vive un momento de lo más incómodo en pleno directo

Este jueves 25 de febrero, Mercedes Martín, la meteoróloga de Antena 3 Noticias, ha sido la protagonista de un momento de lo más incómodo. Lo ha vivido junto a su compañero Manu Sánchez, el copresentador de las mañanas, en pleno directo.

Mercedes ha entrado a las ocho y media de la mañana al plató con la intención de que su compañero le diese paso como todos los días. Lo que no se esperaba es que el presentador siguiese dando las noticias. Y es que Manu ha empezado a hablar del aumento de muertes en Ecuador.

Lo divertido, aunque incómodo, era que Mercedes estaba dentro de plano por detrás seguramente pensando “tierra, trágame”. Cuando Manu finalmente ha terminado de contar la noticia de Ecuador, por fin le ha dado paso a su compañera: “Ahora sí, Mercedes. Te toca a ti. ¿Cómo está el tiempo a esta hora?”.

Mercedes de manera muy natural ha dicho: “Pensaba que te habías olvidado de mí”. “No, no me he olvidado ni de ti ni de las nieblas”, ha contestado el presentador mientras ella se risa.

Lo divertido es que una vez que ha ocurrido, Mercedes se lo ha tomado con mucho humor y ha compartido el momento en su cuenta de Instagram con sus seguidores y seguidoras. La meteoróloga ha comparado la situación con una muy similar: “Cuando tu crush te ignora”.

Sin duda, son problemas del directo a los que están expuestos los presentadores de los telediarios todos los días.