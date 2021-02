Camilo, C. Tangana, Ana Mena y Dani Martín, enfrentados por el Nº1 este sábado

Se acaba febrero y de la lista de este sábado saldrá el último número uno del mes más corto del año, que también empezará marzo en lo más alto. ¿Quién será? De momento es Dani Martín quien ocupa la primera plaza con Portales, y conociendo el furibundo apoyo de sus fanes no sería de extrañar que se mantuviera una semana más como líder. Pero si analizamos favoritos, encontramos más nombres a tener en cuenta.

Entre los principales contendientes cabe destacar a otro madrileño, C. Tangana, que lleva tres semanas consecutivas en segunda posición con Tú me dejaste de querer. Ya fue número uno, como también lo fueron Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna (#3). En el #4 está Vida de rico, de Camilo, tema que aún no se ha posado en el puesto de honor. También gozan de muchas posibilidades Nil Moliner (#5), que podría regresar al número uno con Mi religión, y Miley Cyrus (#6), que pese a un ligero retroceso la semana pasada con Midnight sky aún tiene a tiro la medalla de oro. Por cierto, Nil será esta semana el invitado que dará su Voto VIP en antena y charlará con Tony Aguilar de su actual momento.

The Weeknd puede liarla parda

No podemos descartar a The Weeknd, que está en el #7 con In your eyes… El canadiense ya llevó esta canción a la primera plaza y de retornar a ella podría dar la campanada, aunando en una misma semana el número uno, la entrada más fuerte y el récord de permanencia.

Sí, porque Abel, que sigue en lista con Blinding lights (después de 57 semanas), es además candidato con Save your tears, por lo que podría marcarse un espectacular triplete con pleno, algo solo al alcance de los más grandes. De momento, para dar paso a este tercer tema debéis apoyarlo —como ya estáis haciendo— con el HT #MiVoto40TheWeeknd en Twitter.

Dos veces cada hora Tony abrirá las líneas para recibir los votos de los oyentes (902 39 40 40). Este sábado, quienes lo consigan recibirán a cambio el BluRay de la película El gran showman, protagonizada por Hugh Jackman, Zac Efron y Zendaya y ambientada en el mundo del circo. Ganó un Globo de Oro a la Mejor Canción por This is me, que fue nominada a los Oscar.

Las cuatro trepidantes horas de programa darán para mucho más: presentaremos nuevos candidatos, recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo… Y otras cosas de las que te enterarás solo si te conectas a las 10 AM (9 AM) al programa líder del fin de semana. ¡No nos falles!