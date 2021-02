Por qué George Michael no acabó sustituyendo a Freddie Mercury al frente de Queen

Uno de los rumores que más fuerza tomó después de la muerte de Freddie Mercury fue la incorporación de George Michael a Queen para sustituir al legendario vocalista. Fue una idea que sobrevoló siempre entre los círculos más cercanos a la banda y entre los fans, sobre todo después de la interpretación que el británico hizo de Somebody to love en el homenaje para recordar a Mercury en 1992, cinco meses después de su muerte. A pesar de todo, esta incorporación nunca se dio.

Ya ha pasado mucho tiempo, pero ahora hemos conocido más datos acerca de esta posibilidad. Ha sido a través de Roger Taylor, el batería de Queen, que ha contado en una entrevista la razón por la que nunca se imaginó a George Michael como la nueva incorporación. Lo ha dicho en Classic Rock, donde ha confirmado que nunca se le ofreció tal trabajo. "Recuerdo haber escuchado los rumores, pero no nos habría gustado", dice el bajista. "George no estaba acostumbrado a trabajar con una banda en vivo. Cuando escuchó el poder que tenía detrás de él en el ensayo, no podía creerlo. Pensó que estaba en el Concorde o algo así", continúa el miembro de Queen.

George Michael interpretó un total de tres temas en este homenaje a la figura de Mercury en el que se recaudaron fondos para la lucha contra el sida. Fueron 39, These Are the Days of Our Lives, con Lisa Stansfield, y Somebody to Love. Los dos últimos temas se incluyeron en Five Live de 1993 , un EP de Michael y Queen que también se lanzó en beneficio de Mercury Phoenix Trust.

Justo después de tomar el micrófono, el ex vocalista de Wham! habó al público: "Esta canción es una de mis favoritas, se llama Somebody to love". A continuación los tres miembros restantes de Queen comenzaran a interpretar los primeros compases de este clásico tema, single de disco A Day at the Races, que el grupo Queen lanzara en 1976, y que ganó gran popularidad por ser una composición con una lograda duplicidad de voces en la que la voz de Freddie Mercury se explayaba con escalas de voz que muy pocos podían imitar.

Luego de este lanzamiento, George Michael habló sobre la experiencia de tocar con Queen: "Probablemente fue el momento por el que siento más orgullo de mi carrera. Estaba viviendo una fantasía de mi infancia, cantar una de las canciones de Freddie frente a 80.000 personas. Fue realmente extraño, una mezcla de orgullo increíble y tristeza para mí".

El británico Robbie Williams declaró en una entrevista que había declinado formar parte de la banda. Entre 2004 y 2009, Queen contó con Paul Rodgers, de Bad Company, como vocalista. Después llegaría Adam Lambert en 2011, el actual vocalista, después de hacerse conocido por participar en el talent show American Idol.