Becky G demuestra que se atreve con todos los sonidos en 'Rotate', su colaboración con Burna Boy

Vámono', vámono'

'Tamo encendío'

Hoy el mundo es mío

Let it go, let it go

Aquí 'toy contigo

Somo' un equipo

Ready, set, ready, set

Got yo concentration

Hold the conversation

Push it back, swing it back

Perfect combination

See me in rotation

¿Pa' dónde vas?

De esta tú no te vas a escapar

La realidad

Que todo comienza con bailar

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

This is the champion section

And anything less than that get a hasty rejection

I point you in the direction

Of where you can train for the next one

I make my entrance, dribblin', bendin'

Fast like an engine, can't you see me trending?

So anytime that you see me and you feel I'm defendin' my title

I'm rightfully legend

Hmm, this is nothin' abnormal

Shoulda known that you was a top scorer

UEFA Champions League baller

Win, win, win, win, I be [?]

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta (ayy, ayy, ayy, ayy)

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

De lejos se te ve que tú quiere' má', eh

No vamo' a parar

Dale ya, pegao' a la pared, dale, bring it back, eh

No vamo' a parar

De lejos se te ve que tú quiere' má', eh

No vamo' a parar

Dale ya, pegao' a la pared, dale, bring it back, eh

No vamo' a parar

¿Pa' dónde vas?

De esta tú no te vas a escapar

La realidad

Que todo comienza con bailar

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

Rotate (ah-ah), vuelta (ah-ah)

Vuelta (ah-ah)

Figure eight, suelta

(Everybody-y-body-y-body-body-y-body, we were born [?])

[?]

Make you celebrate yourself

They know they [?]

[?]

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta

Figure eight, suelta

Rotate, vuelta

Rotate, vuelta (rotate, vuelta; ayy)

Rotate, vuelta (vuelta)

Figure eight, suelta (figure eight, suelta; ayy)

Rotate, vuelta (vuelta)

Rotate, vuelta