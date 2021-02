Day6 podría tener fecha para su comeback

¡Buenas noticias para los seguidores de Day6! Su agencia JYP Entertainment ha confirmado que ya hay fecha para su comeback con un nuevo álbum.

La confirmación se ha llevado a cabo a través de un comunicado en XSports News. "Day6 está preparando un nuevo álbum. La fecha de lanzamiento se anunciará una vez que esté confirmada", dice. No obstante, Soompi asegura que el estreno podría ser en abril.

Este sería el regreso de la banda al completo después del lanzamiento de The Book Of Us: The Demon en mayo de 2020. Un mini-álbum que muchos esperaban.

Posteriormente al lanzamiento de este proyecto más reciente, Jae y Sungin se vieron obligados a tomarse un decanso y centrarse en el cuidado de su salud mental. El resto, Young K, Wonpil y Dowoon, se vieron en la necesidad de formar la sub-unidad Even Of Day, con la que estrenaron The Book Of Us: Gluon meses después del lanzamiento de su mini-álbum.

Según NME, además, Jae ha confesado en siempre están trabajando en nueva música. "ESpero que os guste ésta", explicó en directo en Twitch en referencia a este nuevo álbum.

Aún se desconocen más detalles al respecto, pero estamos seguros que será todo un éxito entre sus fans. Ellos han sido los que no han tardado en celebrar la buena nueva en redes sociales. ¡Su grupo favorito vuelve! Y no solo eso, sino que lo harán muy pronto.