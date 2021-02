Nos costará olvidar las perlas de Flavio en ‘Sobran las palabras’: Aquí vídeo y letra

Sobran las palabras, así se llama el nuevo single de Flavio, el finalista de Operación Triunfo 2020 que sigue buscando y construyendo su camino en estos tiempos tan complicados para la industria.

“He demostrado con esta canción muchas cosas, un Flavio que lo que le diferencia y lo que más presencia tiene en él es su voz, creo que en la canción se muestra y es el Flavio que, de alguna manera, quiero llegar a ser”, nos contaba sobre esta nueva canción.

Una balada en la que el desamor vuelve a ser protagonista y es que, como cuenta en su primer libro, no le salen canciones alegres que hablen de algo bonito, que lo suyo son las canciones cortavenas.

“Yo creo que una persona llega a empatizar más con una canción triste. Siempre me ha costado menos escribir sobre temas de desamor o cosas tristes, no sé muy bien por qué, yo ahora mismo estoy bien”, reconocía.

De hecho, está viviendo un momento feliz junto a Samantha a la que conoció en el programa de televisión y con la que vive en Madrid. Reconoce que este buen momento vital le ayuda a componer canciones que muestran esa felicidad, “he compuesto varias, cada vez me cuesta menos”.

Cuestión de estilo

El videoclip que acompaña a su nuevo single nos muestra a un Flavio protagonista que canta en un espacio abierto. Destaca su estilismo en el que cuida los detalles. Y es que como él mismo reconoce respecto a la imagen, “le doy un valor muy grande, la verdad. Al igual que una composición o una letra, tiene el mismo valor y hay que reconocerlo de la misma manera”.

Uno de esos detalles es un collar de perlas que no luce en el cuello sino en la bota y que no pasa desapercibido. “Intenté con lo de la perla en la bota que fuera un look que, aparte de tener ese abrigo tan vistoso y llamativo, que hubiese algún elemento más significativo que destacase. Un pequeño detalle que se queda en tu memoria”.

Preparando su álbum debut

No ha dejado de lanzar canciones desde que salió de la Academia, pero todavía no hemos podido tener un disco suyo entre las manos. “Ahora mismo las canciones están elegidas, las que van a entrar. Se están terminando alguna de ellas porque estaban las maquetas, pero no al 100% y estos meses estoy terminándolas. De fecha exacta no te la puedo decir”, explica.

Lo que sí ha podido es darnos algunos detalles de lo que podremos encontrar en ese álbum debut: “Hay algunas canciones con un mensaje más directo e incluso reivindicativo. El estilo y el género no es nada nuevo, hay baladas como algunas que he sacado, hay algunas con un tono más funky, hay otra que es más llevada al estilo de la que saqué con Dani Sabater, más rapeado. Hay canciones muy buenas que espero que gusten a la gente”.

Lo que parece que no encontraremos en ese primer disco serán nuevas colaboraciones. “Por ahora no se han hablado más colaboraciones, no hay ninguna más fijada. Para este disco no creo que haya, pero para los que vienen ya estoy pensando en gente con la que poder colaborar, con la que creo que podrían pasar cosas. A ver si, no para este disco, pero sí para el siguiente se puede dar el caso”, explica.