PlayStation Plus: Rumores de Final Fantasy VII Remake gratis para PS4 y confirmada nueva versión en PS5

PlayStation Plus aún no ha desvelado el nombre de los juegos que serán gratuitos para los suscriptores del servicio de PlayStation en marzo pese a haber sido el pasado 24 de febrero el último miércoles de mes.

Los rumores señalaban que la compañía japonesa estaba esperando al State of Play de esta pasada noche para confirmarlo pero tampoco ha sido así. Sin embargo, varios medios especializados de todo el mundo se han hecho eco del rumor que sitúa a Final Fantasy VII Remake para PlayStation 4 como uno de esos juegos gratuitos para PlayStation Plus.

Pero dentro de la transmisión en directo organizada por Sony Interactive Entertainment, Square Enix Ltd. sí ha anunciado que Final Fantasy VII Remake estará disponible el próximo 10 de junio para PlayStation 5 en una versión mejorada y ampliada que llevará por título Final Fantasy VII Remake Intergrade.

El juego aprovechará el hardware de última generación e incluirá un gran número de mejoras gráficas, de jugabilidad. Sumérgete como nunca antes habías hecho en la ciudad de Midgar con mejoras en las texturas, la iluminación y los elementos de fondo. Podrás alternar entre dos factores de optimización: gráficos 4K o rendimiento a 60fps.

Captura y comparte tus momentos favoritos del juego con un modo fotográfico totalmente personalizable. Vive los combates con una mayor sensación de inmersión usando el mando inalámbrico DualSense y su retroalimentación háptica, y disfruta del dinamismo de las carreras de motos con los gatillos adaptativos. Descubre nuevas formas de jugar con el nuevo "Nivel de dificultad clásico". Y disfruta de la acción más rápidamente con cargas de tiempo optimizadas.

Además de introducir numerosas mejoras, el videojuego también incluye un episodio inédito protagonizado por Yuffie. En esta nueva aventura te meterás en la piel de Yuffie Kisaragi cuando se infiltra en la turbia Compañía de Electricidad y Energía Shinra para robar la materia suprema y devolver la gloria a su patria.

Juega junto a nuevos personajes y disfruta de una experiencia ampliada que incorpora numerosas novedades en cuanto a los combates y la jugabilidad, además de brindar una nueva perspectiva a la historia de Final Fantasy VII Remake que no te puedes perder.

Todos los jugadores que han comprado FFVII Remake para PS4 podrán tener una copia digital gratuita para PS5 aunque no el episodio protagonizado por Yuffi que se podrá descargar desde PlayStation Store independientemente

Habrá una versión física estándar y una versión digital estándar, además de la Digital Deluxe Edition, disponible en PlayStation Store. La Digital Deluxe Edition incluye una mini-banda sonora digital con canciones como Descendant of Shinobi y un libro de ilustraciones digital con diseños preliminares y fichas de personajes. Si reservas la versión digital estándar o la Digital Deluxe Edition recibirás como recompensa el arma Cactiestrella para usarla en el nuevo episodio protagonizado por Yuffie.

Otras novedades para Final Fantasy

Square Enix también ha confirmado dos nuevos juegos para móviles ambientados en el mundo de FF: Final Fantasy VII The First Soldier (un juego de acción de tipo battle royale ambientado en Midgar y previo a la historia del original en el que tendrás que demostrar saber usar habilidades y hechizos para sobrevivir y convertirte en Soldado) y Final Fantasy VII Ever Crisis (una experiencia para un jugador por capítulos que cubrirá toda la cronología de FFVII, incluyendo lo que ocurre en el juego original y en todos los títulos que conforman Compilation of FFVII, además de nuevos elementos de la historia escritos por Kazushige Nojima, guionista del remake, y que tratan los orígenes de Soldado).