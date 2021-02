SHINee, uno de los grupos masculinos de SM Entertainment, presentó el 22 de febrero su séptimo álbum, Don’t Call Me. El nuevo lanzamiento mantuvo las espectativas de los fans por los cielos, pues marca el primer comeback de la agrupación desde que presentaron The Story of Light’ Epilogue en septiembre de 2018.

El lanzamiento fue anunciado el 1 de enero durante el concierto online, SMTOWN LIVE “Culture Humanity”, en el que se mostró un video con fragmentos de los temas más famosos de SHINee a lo largo de los años, cerrando con la icónica frase “Shinee Is Back”, popularizada por ser la línea que da inicio al tema Sherlock.

En el tiempo que ha pasado desde entonces, Taemin, Minho, Key y Onew no han dejado de sorprender a sus seguidores, mostrándose muy activos en redes sociales, y realizando videos en vivo a través de la aplicación VLive.

Como parte del adelanto de este estreno, SHINee presentó un proyecto llamado SHINee is Calling, en el que, hasta el 8 de febrero, los fans tuvieron la oportunidad de compartir mensajes de apoyo a sus idols a través de un número telefónico. Esta actividad inició después del anuncio oficial de los chicos en el live “The Ringtone: SHINee is Back”.

Después de presentar 7 imágenes de adelanto y 4 imágenes de personaje, el día del estreno llegó el 22 de febrero y, con el lanzamiento del álbum, conocimos 9 canciones. El tema principal se titula Don’t Call Me, y según SMTOWN es una canción “hip-hop dance” en la que descubrimos la historia de un chico que ha sido engañado por el amor, por lo que advierte a la otra persona que no le llame, ya que “me haces perder el tiempo”, dicen los idols en el coro.

Después del lanzamiento, el grupo alcanzó múltiples hitos gracias al apoyo de sus fans, los SHAWOLS, quienes esperaron pacientemente durante casi tres años por el regreso de Onew, Minho y Key, quienes ya han cumplido con su servicio militar. Uno de los logros más sorprendentes fue la entrada a la lista 24Hits de MelOn, lo que ha posicionado a SHINee como ”el grupo más viejo en entrar a esta”. Además, el álbum alcanzó el número 1 en las listas de iTunes de 45 países, el hashtag #SHINee llegó a ser tendencia global y los 9 temas del álbum se ubicaron en los primeros puestos de la lista surcoreana de Bugs Music.