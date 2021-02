Stay Homas: "Intentamos abrazar todos los estilos musicales, somos ‘gender fluid’”

Se dice que en todas las crisis siempre hay alguien que sale beneficiado. Lo que resulta curioso es que, en esta ocasión, no sea un magnate todopoderoso el que lo haga, sino tres chavales: Klaus, Guillem y Rai que, desde su piso de Barcelona decidieron componer canciones para, de cierta manera, evadirse de todo lo que pasaba fuera. El pasado marzo de 2020, una terraza de la Ciudad Condal era su escenario, ahora planean una gira mundial, publicaron su último disco, Agua, el 11 de diciembre de 2020 y cerca de 400.000 personas les siguen en redes sociales.

Stay Homas se convirtió en un fenómeno musical. En Los40 hemos podido hablar con ellos para saber cómo están viviendo esta nueva etapa, cuáles son sus futuros proyectos y todos los detalles de su último disco, Agua.

Pregunta (P):El 14 de marzo vosotros estábais en vuestra casa de Barcelona dispuestos a vivir un confinamiento como el resto de los españoles. Lo que no sabíais es que de ese piso ibais a salir siendo un fenómeno musical, ¿Cómo estáis viviendo esto?

Klaus (K): Pues como se puede. Estamos infinitamente agradecidos con todo lo que ha pasado, con poder hacer música, que ahora mismo está difícil como en otras muchas otras profesiones. Tener ese espacio, ese público, esas ganas de hacer música y esa gente que quiere escucharla... Es un gozo y estamos muy agradecidos.

P: Hay una frase que leí cuando empezó la cuarentena que decía que había que tener cuidado con los artistas que salían a raíz del confinamiento porque estando en una época de tanta oscuridad, las obras podrían ser un poco deprimentes, y en cambio vosotros, dais la vuelta a la situación y lanzáis canciones que derrochan alegría, ¿Cómo hicisteis para encontrar ese optimismo pese a la situación?

Guillem (G): Nosotros pasamos por muchas fases. La primera fue la de: 'Bueno son dos semanas, estamos entre amigos...' Tampoco pretendíamos darle la vuelta a nada, sino que nos salía de forma natural pensar que no sería tan malo. Después, con el tiempo, a medida que hacíamos canciones, el optimismo que nos salía se fue modulando y pasamos por distintas fases... Un día estábamos en la mierda, otros más alegres, otros preocupados... Ibamos cantando sobre como nos sentíamos. Luego nos alejamos del tema de la pandemia, y tocamos otros temas aunque un poco con miedo de pensar: 'Ostia igual la gente de repente se cansa de nosotros y sino cantan sobre el tema de moda, unfollow'. Fue bastante guay ver que la gente no solo lo recibía bien sino que nos decía: 'qué guay que estéis cantando y abriéndoos de verdad'.

P: Es cierto que la gente se volvió más creativa y hubo un boom inicial, pero que luego, en muchos casos esto se quedó en nada, ¿Por qué creéis que en vuestro caso triunfó?

Rai. (R): Bueno, son muchos factores: La suerte supongo que el primero de todos. Igual es que hacíamos algo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a poner una plataforma musical y que todo suene de puta madre. Nosotros estábamos en una terraza con un cubo, se oían los coches pasar, desafinamos... Lo que más había eran las vibes, nos lo estamos pasando bien haciendo esto porque nos gusta, y lo estamos haciendo para nosotros, bueno para no suicidarnos durante el confinamiento, jajaja. Supongo que esta energía se transmitía a través de la cámara y no sé, creo que las canciones además eran guays.

P: En Agua, encontramos doce canciones, pero en vuestras redes sociales tenéis más de treinta ¿Cómo decidisteis las que tienen que ir dentro de Agua? ¿Y por qué esta selección?

K: Pues, fue un proceso un poco de balancear el color y el discurso del disco hacia algo que nosotros queríamos transmitir. Con la mixtape que nosotros sacamos en junio, fue totalmente democrático, hicimos un google docs con público para que la gente pudiera votar las canciones que más les gustaban y esas las llevábamos a estudio. En el caso de Agua, queríamos hacer canciones nuevas, pero había otras de la terraza que queríamos producir también. Entonces, empezamos a componer temas nuevos para el disco y luego nos preguntamos: '¿Qué podemos recuperar de la terraza que se acerque a otro palo que queramos grabar?' Al final, elegimos las que creíamos que iban a hacer un disco redondo.

P: A pesar de las restricciones, las distancias... Nada os ha frenado y también os habéis atrevido a hacer colaboraciones con artistas como Pablo Alborán, Nil Moliner, Ciudad Jara, Sofía Ellar, Pj Sin Suela... ¿Cómo ha sido colaborar con ellos pese a todas las dificultades?

G. Ha sido de las partes más bonitas de todo. Fue directamente a través de las redes o si veíamos que alguien compartía un single nuestro. Entonces pensábamos: '¿Y si le enviamos un mensaje e igual se anima?'. Al principio, empezamos haciendo colaboraciones con músicos que teníamos un poco más cerca en nuestro círculo, pero después llegar a hacer colaboraciones con Pablo Alborán o Manu Chao... Hay muchísimas que ni en cinco vidas me hubiera imaginado que me iba a pasar. A la vez, era raro porque hablábamos por WhatsApp y era como: 'Vale, hemos conocido a tal artista', pero en realidad no nos hemos cruzado nunca por la calle, no sabemos si les caemos bien... Aún falta la cervecita con cada uno de ellos.

P: En el disco, las colaboraciones se han quedado reducidas a dos: Sofía Ellar y Pj Sin Suela, ¿Las siguientes pensais incluirlas en futuros discos, guardarlas en el tintero...?

R. Al final, tampoco queríamos un disco repleto de colaboraciones porque nos parecía interesante nosotros mismos poder defender un álbum. Las que se han quedado en el tintero, puede que salgan o no. Como todo en este grupo, no hay nada pensado, vamos haciendo y vemos que pasa. Algunas sí que creo que saldrán seguro porque nos gustan mucho y tienen que salir, pero ya veremos.

P: Habéis probado con muchos ritmos diferentes. Desde un pop más convencional, hasta bossa nova, pasando por ritmos más latinos. Pero ¿en qué género os situaríais vosotros?

K: No creo que haya respuesta correcta a esa pregunta. Al final, abanderamos una concepción un poco fuera de ese etiquetamiento. Lo único que intentamos es, como productores, ser fieles a lo que hacemos como consumidores. Si al final, el uso que le hacemos a nuestra escucha es libre albedrío, nosotros igual, intentamos abrazar todos los estilos y entender y valorar todos los estilos. Nos parecería deshonesto producir y vomitar música que no siguiera esta filosofía. Así que no sé, somos gender fluid.

P: Decidisteis que el primer single oficial de vuestro trabajo fuera "Let It Out". Una canción muy positiva que habla de lanzarse, de alcanzar los sueños... ¿Por qué decidisteis que este debía de ser el single?

K: Para ganar dinero, no, es broma.

G: Era uno de los temas que en la terraza le vimos más potencial a la hora de producirlo. Desde que lo compusimos, ya pensábamos que podía molar. Además, es un tema en inglés y eso nos abre puertas. Tampoco fue muy premeditado, no te creas que en este grupo se piensan mucho las cosas.

P¿Alguna vez os ha dado miedo que la gente os encasille en el positivismo?

R: No, es que escuchando el álbum yo no tengo esta sensación. No creo que sea un álbum optimista, de hecho casi al contrario. Empieza con que estamos en la mierda más profunda y acaba con la segunda parte de que estamos otra vez en la mierda más profunda. Hay algunos temas optimistas, pero no creo que sea el sello del disco.

G. Del disco no, igual lo piensa la gente que no ha indagado mucho en el grupo o que solo haya visto los vídeos que corrieron más por las redes como: Gonna Be patient o Stay homas que si que eran un poco más de ese rollo, pero ahora si uno investiga un poco más ve que no pretendemos ser un grupo de buen rollo.

K. Igual, lo del positivismo es por las canciones más virales. Por ejemplo, la que hicimos con Michael Bublé. Esas son las de la primera semana donde no solo nosotros sino que la sociedad entera emprendió un Mr Wonderful de pensar: Todo nos va bien, hay que parar, organizar el armario, yo que sé.... A medida que se alargaba el asunto, al igual que toda España íbamos diciendo: 'Tú, tú que igual no mola tanto, esto es una mierda... y ya no había ganas de ser positivos'.

P. La canción que abre el disco, Les merdes, es una de las que más ha triunfado entre vuestros fans ¿Qué creéis que tiene esta canción que hace que conecte tanto con el público?

R. Igual es la más de las entrañas. Hubo un momento en el que decimos: 'vale ya con el Enjoy desconfination' y Les Merdes fue de las primeras en las que no simplemente hablábamos de cualquier chorrada sino también de cosas que son de verdad. Igual no está ni muy bien escrito, ni muy bien rimado, ni la melodía es la mejor pero sí que es de verdad y es un reflejo de un momento muy real. A la vez que, no sé, la melodía creo que mola.

P: Uno de los versos de la canción dice algo así como "Que todo lo que me callo acaba quemando por dentro". ¿Sois de los que no tenéis miedo a decir lo que pensáis y denunciar las injusticias? ¿O preferís ser un poco más reservados?

G. Somos tres, entonces cada uno somos distinto pero en general no somos ni de callarnos todo ni de decirlo todo, hay que saber callar cuando toca y hay que saber decir las cosas cuando no se puede sostener una situación. Depende un poco del tema.

P:Hablando un poco de la actualidad, sabéis que está habiendo mucha polémica con el tema de Pablo Hasel, vosotros escribisteis un tweet que decíais que estabais haciendo canciones y esperabais no ofender a nadie. ¿Qué opináis de la libertad de expresión en este país? ¿Creéis que los artistas estáis limitados al manifestar lo que opinais?

G. Es un tema que da miedo, porque piensas: 'Bueno, probablemente no haremos nunca una letra como la de Pablo Hasel en la que explícitamente despotriquemos tanto', pero aún así, solo el hecho de que él haya ido a la cárcel da qué pensar y da la sensación que estás un poco maniatado a la hora de dar tu opinión.

K. Es un tema muy complicado, hay que estar muy informado, la libertad de expresión como concepto tiene mucha trampa, es muy difícil encontrar unos límites.... Pero en el momento de que hay gente que sale a la calle a defender un tema y hay uno que pierde un ojo con un utensilio que está ilegalizado por el Parlament... En ese momento dan más ganas de hablar, cuando hicimos el tweet ya habían pasado alguna que otra locura en Barcelona que nos hizo pensar

R. Da la sensación de que depende de lo que pienses, puedes decirlo todo o no. Si piensas para un lado puedes decir lo que te dé la gana, pero si es hacia el otro no, porque la lías. Esto, obviamente sin estar informado y sin tener todos los detalles, pero desde hace años, da esta sensación y es un poco tricky.

P: Y volviendo a la música, ¿Con qué artistas os gustaría colaborar?

K. Con todos.

P: ¿No os cerráis a nadie?

G. Qué va. Bueno a ver... con Santiago Abascal no creo que hagamos una colaboración, la verdad.

K. No ahora enserio, creo que intentamos abrazar todos los estilos y al final la música es la música, si hay un pibe o una piba que escribe bien y canta bien o tiene un rollazo, estamos super dentro de aclimatarnos nosotros a su género y entender en qué idioma canta y con qué recursos se rodea cuando canta o hace lo suyo. O a veces es al revés, coger un cantante y llevarlo a nuestro terreno y decir: Te vamos a hacer sudar a ti.

R. Si hay que decir uno, siempre decimos Rosalía pero ya está...

G. Yo con Paul Mccartney. Claro, somos tres, él sería el cuarto y podríamos volver a ser Los Beatles. Se lo hemos dicho pero no nos hace caso.

P. Y después de componer más de treinta canciones, ¿Cuál es la que más os gusta?

K. Pufff, si es de Agua, yo creo que es la de Al ponerse el sol porque creo que a nivel producción y tal, la que más bonita ha quedado, pero de todas las que hicimos, no sabría.

G. Cuando estoy de buen humor yo creo que Tudo Bem, tanto la del disco que es como si hubiera una batucada como la de la terraza.

R. Yo hay una de la terraza que no tiene ningún sentido pero le tengo un cariño especial y es: Te lo digo Jimmy. Es una de estas que pensábamos: '¿Bua seguro que hay que colgar este tema?' y luego pensamos: 'Joer como mola'.

P. Tenéis una gira mundial por delante, ¿Cómo os sentís? ¿Tenéis miedo o pensáis en disfrutar y ya está?

G. Vamos a currar todo lo que se pueda para poder llevarlo adelante, sabiendo que hay 345 asteriscos, por los que igual a algún sitio no nos dejan ir o con las restricciones puede pasar cualquier cosa... Ya hemos tenido que mover algunas fechas, de hecho. En cuanto a lo internacional, bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas y muchísima ilusión y queremos proyectar hacia el futuro pero estamos viviendo día a día y viendo a ver qué pasa.