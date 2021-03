¿Qué fue de ‘Las chicas de hoy en día’? Las protagonistas explican a qué se dedican ahora

El próximo 16 de septiembre de 2021 se cumplirán 30 años del estreno de Las chicas de hoy en día en TVE. La primera serie dirigida por Fernando Colomo fue pionera en apostar por dos protagonistas femeninas y en sus dos temporadas se llevó varios premios de la Unión de Actores y Fotogramas de plata.

Diana Peñalver y Carmen Conesa daban vida a Charo y Nuria, dos mujeres que querían triunfar como actrices y para ello viajaban hasta Madrid para compartir piso y hacer un sinfín de castings, mientras vivían aventuras en la capital. Ambas intérpretes se rodearon de jóvenes actores como Juan Echanove, Antonio Resines, Bibiana Fernández, Carlos Hipólito, Nathalie Seseña y hasta Marisa Paredes.

Todo ello en un 1991 poco acostumbrado a ver cómo denunciaban en televisión el machismo, las agresiones sexuales, la cosificación de las mujeres y hasta la esclavitud del físico. Una serie adelantada a su tiempo de la que hablaron ambas protagonistas en su reencuentro en Punts de Vista esta semana.

Una capitana de barco y la otra profesora de inglés

Conesa y Peñalver se volvieron a ver en el plató del programa cultural de La 2, frente a Tania Sàrrias para explicar lo que ha sido de ellas: “En estos 30 años ha dado tiempo a mucho”, aseguraban entre risas. “Nos gusta mucho estudiar y cuando no tenemos personajes ella (Conesa) ha estudiado capitán de barco y filosofía y yo filología inglesa”, desvelaba Peñalver que ahora también se dedica a dar clases de inglés.

Ambas explicaron que la serie marcó su vida: “Hicimos uno de los éxitos de nuestras carreras. Hubo un antes y un después porque fue una serie innovadora que nos lanzó a la popularidad, con muy buenos guiones y actores. Fue un acontecimiento en ese momento. Teníamos 11 millones de espectadores en ese momento” recordaron.

Sin embargo para la sevillana no todo fue positivo: “El que haya habido un antes y un después no quiere decir que el antes fuera peor. Para mí el después fue peor. Antes hacía una media de 6 películas al año, pero al hacer una protagonista los directores me vieron con otros ojos y ya no me llamaban para hacer secundarios que me encantaban”.

Preguntadas por lo que queda de aquella Nuri y aquella Charo: “Aún tenemos toda esa vitalidad, esa ilusión pero más sabia”, señalaron. A la vez que confesaron haber mantenido la amistad durante todo este tiempo: “Nos hemos visto una vez al mes como mínimo siempre para mantener el contacto y ahora nos sentimos como familia”.

Para finalizar, concluyeron que fue una serie de la que aún les hablan por la calle: “Los guionistas eran Colomo, Pedro Febrero y Fernando Oristrell, unos visionarios, gente moderna con ideas contemporáneas y casi de ciencia ficción. Los temas eran candentes y aún se pueden ver los capítulos sin que hayan envejecido mal”.