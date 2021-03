Lo nuevo de Queen llega directamente a tu móvil

Ahora que el regreso de la música en directo sigue siendo una incógnita, y que el distanciamiento social y las restricciones nos impiden disfrutar de los conciertos de nuestros grupos favoritos, están surgiendo alternativas que pueden hacernos sentir que están más cerca. Hace pocas semanas, Queen se vieron obligados a posponer su gira para el próximo año debido a las circunstancias sanitarias, pero el grupo sigue sin quedarse parado porque, como ellos bien saben, the show must go on!

La nueva iniciativa llevada a cabo por la banda de Brian May no necesita mascarillas ni distancia social, tan solo nuestro móvil, algo de lo que ya no podemos separarnos en nuestro día a día. La banda lanza Queen: Rock Tour, su primer juego oficial para todos los dispositivos móviles. Ya han pasado 50 años desde que el grupo se formó, y ahora llega una nueva forma de descubrir o disfrutar su música como nunca habíamos hecho.

Queen: Rock Tour nos permitirá experimentar en nuestra propia piel lo que supone formar parte de una de las bandas más legendarias de la historia. Permite que nos subamos al escenario con ellos para dar rienda suelta a nuestra destreza tocando los riffs de guitarra o los solos de batería, muy al estilo Guitar Hero. Además de elegir entre un montón de canciones de toda la historia del grupo de Freddie Mercury, se pueden customizar a los personajes con diferentes prendas y elegir entre los escenarios más icónicos que pisaron los miembros del grupo.

El guitarrista de la banda, Brian May, siempre se ha mostrado como uno de los miembros más activos con lo que se refiere al merchandising y los diferentes productos de Queen. En sus redes sociales ha compartido desde el primer momento el anuncio para que todos sus seguidores se enteren de las novedades. "¡Sé una estrella del rock ! Dice emocionadísimo en su Instagram: "¡¡Tengo una gran sonrisa en mi cara ahora mismo !! ¡¡Amigos !! ¡¡¡Estáis a un clic de distancia de todo este delicioso juego de QUEEN!!!"

Además de 20 posibles canciones, las más conocidas de Queen, y de sus trajes más icónicos, a lo largo del juego podemos ir desbloqueando pantallas, imágenes en exclusiva y juegos de conocimientos, todo ello relacionado con una de las grandes bandas de todos los tiempos.