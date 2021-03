Modus Operandi presenta su álbum 'Dantza Gaitezen Hil Arte'

Modus Operandi, una mezcla musical que despierta todos los sentidos. Les conocimos con un álbum homónimo que nos sumergió en un universo de baile, fiesta y letras comprometidas. No podía ser de otra forma, ya que Modus Operandi nacía de la fusión de músicos provenientes de Betagarri, Vendetta o Lauroba, entre otros.

Su promesa de hacernos bailar se ha cumplido y a día de hoy ya podemos disfrutar de su segundo trabajo 'Dantza gaitezen hil arte', que han presentado en Cara A de LOS40 Euskadi. Aunque la banda navega bien sobre estilos como el ska y el rock este nuevo álbum llega lleno de nuevos ritmos como el funk, salsa, rap, pop o sabores latinos. Ahora enfocan una nueva etapa con cambios en su estructura de músicos y con una interesante filosofía: "no hay vida sin amor, no hay vida sin lucha, no hay vida sin danza".

Cara A: Sois un grupo bastante nuevo y hemos podido ver vuestra evolución desde los inicios. Ahora recibís un gran cariño y apoyo de la gente... Tiene que ser muy satisfactorio.

Modus Operandi: No hay nada más gratificante que tu trabajo vea de alguna manera sus frutos, como en los directos que estamos haciendo, que han sido muy pocos hasta ahora. Este año es casi imposible, pero en los dos que hemos hecho hemos bajado luego al merchandising y la gente nos ha felicitado. Modus Operandi todavía es un grupo que tampoco es muy conocido en realidad, hay otros mucho más conocidos o que han tenido una velocidad de crucero bastante más avanzada que la nuestra. Nosotros vamos poco a poco, haciendo cositas de nuestro segundo disco, vamos cuajando en ese tejido social que es nuestro público o el público que va a ser a futuro, y nosotros estamos encantados. Si llegamos a número 1 o simplemente por estar en listas o en boca de la gente o de las radios, ya cumplo las expectativas de lo duro que es hacer un nuevo trabajo con la que está cayendo.

Cara A: En tu caso, para hablar del germen de Modus Operandi y ponernos en situación, nos remontamos a una anterior etapa que os dio buenísimos momentos, Betagarri. En tu interior empezaba a nacer la idea de crear un proyecto que luego sería Modus Operandi, ¿no?

M: Pues sí. Yo me he subido con Betagarri unas 1040 veces al escenario y hemos estado en medio mundo, Betagarri ha sido media vida nuestra. La mitad de los años que tengo los he vivido en escenarios, en Catalunya, Madrid, Tokio, Berlín... Le debo muchísimo a la música, al público y a todo lo que rodea eso. Lo más gratificante de todo esto es la gente, así de claro. La gente que conoces, que te va a ver, el feedback con el público... Lógicamente yo no quería bajarme del tren del espectáculo ni de la música, Betagarri llega a su fin porque el amor se nos termina. Yo no digo de este agua no beberé, obviamente, porque igual se puede dar la situación de tocar en un festival. Pero volver como banda no, porque cada uno está en una tesitura diferente a los demás, se nos acabó el amor, como pasa con las personas y con las relaciones.

Cara A: Habéis recorrido medio mundo, estabais en primera división, la gente os adoraba... Al enfrentarse a un nuevo proyecto, ¿hay cierto vértigo?

M: Efectivamente, es como empezar de cero. Para mí por lo menos, con la edad que tengo, yo creo. Igual si hubiera sido más joven habría captado más la atención de la juventud. Ahora empezar desde abajo es duro, no nos han regalado absolutamente nada. Claro que es duro hacer un público nuevo, convencer a la gente... Me ha pasado estar con gente que me dice que prefieren Betagarri y entonces yo digo "¿has escuchado el disco?" y si me dicen que no les pido que lo escuchen, nos den una oportunidad y nos vengan a ver al directo... El directo es bastante atractivo, yo creo que suena como un cañón, es diferente. A la gente le cuesta aceptar que tenemos nuevos proyectos, pero bueno, es una lucha con la que voy a seguir adelante.

Cara A: Ya podemos disfrutar de uno de esos nuevos proyectos, el segundo disco de Modus Operandi, Dantza gaitezen hil arte... Un título muy apropiado para estos tiempos extraños que vivimos.

M: Está todo el mundo deseando pegarse el uno al otro, bailar, abrazarse, besarse... pero es imposible, por lo menos ahora. En realidad esta canción, que da título al disco, nació un poco sin querer. Yo pensé en esta canción y me vino a la cabeza el tema de bailar. Podía ser atractivo, que la vida se pueda resumir un poco en eso: bailemos este baile que es la propia vida. Igualmente el propio disco es una invitación al baile de principio a fin. Por eso 'dantza gaitezen', que significa bailemos, 'hil arte' que es 'hasta la muerte'.

Cara A: Habrá que ponerse a bailar como se pueda. Está claro que es un álbum que ha llegado cargado de nuevos aires, no sólo en la formación, como decíamos, sino también en cuanto a estilos musicales. Sin renunciar a la esencia ska -rock que os caracteriza, se ha abierto la puerta al funk, a la salsa... que nos hace ir más allá y ponernos en acción.

M: Sí, bueno, yo desde el principio cuando voy al cajón de las ideas intento hacer canciones que sean un poco diferentes, también llevarlas a espacios que no hayamos ocupado anteriormente. Tiene otro colorido, es un disco mas eclíptico, más diverso... es el objetivo que hemos buscado. El primer disco tiene unos ritmos más acelerados, pero este disco busca hacer algo diferente y a la hora del directo hacerlo más homogéneo, que no sea una línea recta, que vaya haciendo curvas, suba, baje...

Cara A: Suponemos que tenéis un storyboard de cómo veis los directos cuando regreséis y la situación sea diferente. ¿Cómo te imaginas los conciertos cuando piséis el escenario con un montón de gente delante?

M: Pues no sé cómo me los imagino, la verdad. En realidad puedo decir que he vivido eso de alguna manera hace dos veranos. Recuerdo varios conciertos cuando estábamos empezando a degustar ese feedback con el público y de repente ha desaparecido. El otro día hablaba con un colega de Madrid, cantante de Habeas Corpus, y comentábamos un poco que el día que podamos salir, va a ser una eclosión brutal. Va a ser una explosión en todos los sentidos, en lo musical, en lo sexual, en la exaltación de la amistad....Espero que cuando nos suelten del redil la gente aproveche a tope los minutos de vida que le queden y que ponga en valor las relaciones humanas, la gente, el calor, la música, etc.