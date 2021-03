Billie Eilish no quería trabajar con Justin Bieber y esta es la razón

La vida de Billie Eilish es una caja de sorpresas, a sus 19 años, la californiana cuenta con dos discos y un EP en el mercado, cuatro premios Grammy, tres premios Billboard y muchos otros galardones y nominaciones.

Pero detrás de esta intensa carrera artística, se encuentra una joven adolescente que ha tenido que lidiar con la parte buena y mala de la fama. Ahora, sus altibajos, triunfos, caídas y sueños los plasma en el documental My Future, The World's A Little Blurry,

Un largometraje de 150 minutos dirigido por R. J. Cutler en el que el espectador se adentra no solo en la vida de Billie Eilish sino también en sus pensamientos e ilusiones, en definitiva, en la parte más intrínseca de una joven estrella que asimila la fama.

Además, en este proyecto aparece otra gran figura que marcó la vida de la californiana y, al igual que Eilish, tuvo que enfrentarse al éxito a una edad muy temprana, como es Justin Bieber, uno de los grandes ídolos de Billie, pues, según parece, cuando ella tenía doce años estaba completamente enamorada del canadiense.

En una escena del documental, se puede ver como Billie guardaba en su teléfono móvil un vídeo en el que habla sobre lo mucho que adora a Justin Bieber. "He visto tantas cosas de Justin Bieber. Estaba llorando tan fuerte porque me había preocupado que cuando tuviera novio no querría estar con él porque en realidad amo más a Justin Bieber. Y no puedo con eso", comentaba Eilish.

El motivo por el que Billie Eilish no quería trabajar con Justin Bieber

Tras ver el vídeo, la artista se reía de sí misma y es que, incluso para ella es muy fuerte que ahora Justin no solo sea su amigo, sino también su fan. De hecho, días antes de que el primer álbum de Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go? saliera a la luz, el canadiense se puso en contacto con el equipo de Billie para decirle que le encantaría aparecer en el disco.

Cuando se lo pidió, ya era tarde, sin embargo, la intérprete de Everything I wanted hizo todo cuanto estaba en su mano para que el cantante apareciera en el álbum, y así fue como Justin se encargó de los coros en el remix de Bad Guy.

"No me siento cómoda diciéndole que no", explicaba la cantante. Y es que era tal la idolatración de Billie Eilish hacia Justin Bieber que no pensó que ella fuera capaz de gestionar mentalmente el hecho de trabajar con él. "No, no, no. No quiero trabajar con él", se repetía al darse cuenta de que su amor platónico podría convertirse en compañero de trabajo.

Finalmente, fue en 2019, durante el festival de Coachella cuando la pareja se conoció en persona y se fundieron en un abrazo.