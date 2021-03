Juan Magán: “Llevaba muchos años con la responsabilidad de seguir haciendo éxitos”

Juan Magán ha vuelto a sus orígenes. El 'rey del electrolatino', como también se le conoce al artista, ha dedicado mucho tiempo a experimentar con otros géneros, sucumbiendo sobre todo al reggaetón puro y duro. Ahora, sin embargo, el cantante regresa con un nuevo single, Dónde estás, que tiene mucho de sus raíces. Sobre esta esperada canción ha hablado en LOS40 Global Show.

Videoclip oficial de 'Dónde está'

“Me apetecía volver a mis raíces. Siento que me lo merezco, que necesito regresar a lo mío", explica Magán en el programa capitaneado por Tony Aguilar. "Llevaba muchos años con la responsabilidad y la carga de seguir haciendo éxitos. Me metí en una rueda en la que a veces dejé de ser un poquito yo y me apetecía reencontrarme conmigo mismo, volver a hacer música de baile que es lo que a mí me ha divertido siempre".

Además, el cantante ha desvelado sus planes de futuro. Y es que aunque la pandemia sigue causando estragos en todo el mundo, hay cierto optimismo de cara al verano. "Estoy hablando sobre las giras con la boca muy pequeña", admite. "No sabemos cómo va a ser la política de restricciones. Dependerá de la vacunación y de esa maldita curva de la que tanto se habla, pero se está notando entre los promotrores de eventos un poco más de animo. Vienen cositas", y añade: "Ya he cerrado el Starlite y espero que se puedan hacer más cosas".

Si quieres ver la entrevista completa de Juan Magán en LOS40 Global Show…¡dale al play!