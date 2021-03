Sandra Golpe no da crédito a lo que pasa en Twitter por un emoji

El fallecimiento de Quique San Francisco, que murió este lunes 1 de marzo a los 65 años de edad, causó una gran conmoción tanto en la industria del entretenimiento como en el convuslo universo de las redes sociales. Todo el mundo quiso despedirse del popular actor y humorista, aunque no todos estuvieron igual de acertados, a juzgar por lo que pasó en Twitter.

Actores, presentadores, directores de cine…los compañeros de Quique aprovecharon su altavoz en redes para despedirse de él y mostrar sus condolencias a la familia. Sin embargo, hubo una profesional del medio cuyo mensaje no entendieron algunos usuarios de Twitter. Hablamos de Sandra Golpe, la periodista que conduce cada día Antena 3 Noticias 1.

Polémica en Twitter con Sandra Golpe

"Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco. Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP", escribió la presentador desde su cuenta oficial. El mensaje en sí no tendría nada susceptible de levantar polémica de no ser por la presencia de un emoji: el mono que se tapa los ojos. Esto no gustó a los internautas y cargaron duramente contra Sandra Golpe.

Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco 🙈 Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

D.E.P Enrique San Francisco



Sandra, un consejo para la próxima vez si tienes dudas con los emojis.👇🏻 pic.twitter.com/4Hmu4dsSC2 — José Julián🖤  (@nucleante) March 1, 2021

El emoji elegido ha sido un error. Pero pensando bien como era Quique, seguro que se estaría riendo de el. Así que un poco de humor, pese a lo triste de su perdida. — Lalo Simpson 🇪🇸 (@TupeGonso) March 1, 2021

Al final, harta de tantas críticas, la presentadora volvió a intervenir en la red social del pájaro azul para explicarse: "En este patio tuitero, algunos encuentran cualquier motivo para el ataque. De verdad, ¿no os cansáis? Siento TRISTEZA Y DOLOR por la muerte de Quique San Francisco. Es un mazazo para todos los que le queríamos y admirábamos. Creo que quedó muy claro en el primer tuit".