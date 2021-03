Danna Paola se abre en canal con sus canciones: “Yo también soy de carne y hueso”

Danna Paola está de estreno: el próximo 5 de marzo el público latinoamericano podrá escucharla poniendo voz a la protagonista de Raya y el último dragón, película que se estrenará esa misma fecha en España tanto en cines como en Disney+, donde figurará en el catálogo de pago por 21,99€. La cantante y estrella de Élite, que se encuentra en uno de los puntos álgidos de su carrera, vuelve a colaborar con la Factoría del Ratón tras haber trabajado en Toy Story y Enredeados. Y no solo pone la voz latina del personaje, sino que además compone la canción Hasta Vencer, que sonará en los títulos de crédito de la película.

“El proceso fue muy interesante, me divertí y me emocioné mucho y creo que Raya se ha vuelto uno de mis personajes favoritos”, explica Paola sobre su colaboración con Disney. Y agrega: “Estoy feliz de participar en la película con una canción tan mágica; sé que los fans se emocionarán muchísimo al escucharla”.

En LOS40 hemos podido charlar con Danna Paola sobre su trabajo en Raya y el último dragón. Hemos aprovechado para preguntarle cómo está viviendo la pandemia, si tiene previsto preparar más shows virtuales como el Break Up Party de San Valentín y si se siente emocionalmente expuesta tras abrirse en canal y mostrar sus sentimientos a través de la música.

¿Qué significa para ti trabajar para un gigante de la cultura popular como Disney?

Súper emocionante. Es la tercera vez que me toca trabajar con la familia Disney. La primera vez fue en Toy Story, luego en Enredados y ahora con Raya, en este caso como actriz de doblaje una vez más y, bueno, acompañando musicalmente con el tema de los créditos. Para mí es un sueño hecho realidad. ¡Crecí con sus películas! Yo agradezco muchísimo el haberme tomado en cuenta una vez más y que se cumpla otro sueño.

¿Crees que esto es un trampolín que te puede abrir la puerta a más colaboraciones de este tipo?

Me encantaría seguir haciendo este tipo de proyectos, sobre todo porque Raya tiene un mensaje tan potente que habla de la confianza, la unión, el empoderamiento femenino y la diversidad. Además esto llega en un punto perfecto de mi carrera porque justo estoy en ese momento donde saco un álbum que también habla mucho de eso, de mi experiencia de vida, mis 21 años de carrera. Todo lo que me está pasando ahorita llega en el momento exacto, perfecto. Es un gran cambio en un mundo donde hoy en día hace falta mucho recordar esos mensajes. A través de las películas de Disney recuperamos esos valores con los que vamos creciendo y que nos dejan algo sobre lo que razonar y que valorar. Raya es una película que nos recuerda que a veces debemos confiar en quienes menos esperamos y que debemos dar un voto de confianza a los demás. Porque existe gente buena en el mundo. A veces hay que darles esa oportunidad y seguir aprendiendo valores a través del cine.

Precisamente muchas de tus canciones recogen tus vivencias personales. ¿Cuál es la última historia sobre la que has escrito que sea susceptible de transformarse en una canción?

Una historia reciente... Creo que podría ser justo algo que me pasó simultáneamente a la historia del personaje. Uno va de repente perdiendo confianza en las personas, pierde amigos, gente que a lo mejor creías que iban a estar para ahí pero por alguna razón te rompen el corazón, te desilusionan. El poder darle voz e interpretar a un personaje como Raya, que ha pasado por lo mismo, me hace inspirarme para escribir canciones de este tipo. Siempre hablo de experiencias propias y de cosas y vivencias que me han marcado en la vida y creo que a raíz de haber interpretado a este personaje, doblar la película y entender el mensaje todo coincide mucho con la experiencias que he tenido.

¿Puedes extraer una lección de todo esto?

Esto me ha dejado una gran lección: que a veces debemos abrir los ojos y tal vez confiar y darle una oportunidad al mundo y a las personas para nos sorprendan en la vida. No todo es malo. En esta industria uno tiene miedo a ser traicionado, pero hay gente buena de la cual puedes caminar de la mano para lograr lo que quieres. Y hoy en día tengo grandes personas a mi lado, familia por elección, como Raya, que me acompañan y que son las personas con las que me quiero quedar siempre. De hecho estos días estoy en sesiones de composiciones muy cool que tienen mucho que ver con la experiencia de esta película.

En cualquier caso me imagino que es difícil gestionar esa vulnerabilidad o exposición emocional ante tantas personas, ¿no? ¿Cómo haces para no sobreexponerte?

Me intimida un poco a veces, pero creo que ser una artista que convierte sus experiencias en arte, porque es lo que más amo hacer, creo que es un mensaje para todos aquellos identifiquen conmigo con esas experiencias. Es mi granito de arena hacia el público y la gente que me sigue sobre las experiencias que me suceden y decir: yo también soy de carne y hueso, me pasan estas cosas, y somos uno mismo. No por ser famosa o no por ser cantante o actriz no me pasan estas cosas. Aunque sea complicado poner tus experiencias en boca del mundo, en vez de convertirse en un chisme, sino algo que ayude y deje un mensaje. Mi responsabilidad como artista es eso. No hacer solamente canciones vacías que te hagan bailar, sino que tengan un mensaje. En Knock Out hago eso.

Precisamente te quería preguntar por K.O. Lo has presentado en el show virtual Break Up Party de San Valentín, que además tuvo un currazo importante detrás. ¿Estás barajando algún otro tipo de show en directo parecido a este?

Buah, me encantaría. Yo por mí hacemos un montón. Echo muchísimo de menos los shows en vivo y estar en directo con el público, pero es complicado por cómo está la situación. Fue una experiencia grata y distinta haber hecho este streaming. Fue un trabajo de casi un mes de estar ensayando para que todo saliera perfecto: ensayos generales, coreografías, ensayos vocales, shalala... Creéme que me encantaría volver a hacer hacer otro pero necesitaríamos mucho más tiempo. Yo siempre me pongo la vara muy alta. Como que no me gusta dejar las cosas. Entre una cosa y otra necesito superar eso. Por ahora este streaming fue un one shark, si sale la oportunidad de hacer otro me encantaría pero tendrían que darme un poquito de tiempo.