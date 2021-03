Lolita Flores se despide de Enrique San Francisco con una triste y emotiva carta

Este lunes, 1 de marzo, la industria del cine y la televisión española se ponía de luto. El humorista y actor Quique San Francisco fallecía a los 65 años a consecuencia de una neumonía bilateral.

Desde el momento en que los medios han dado la noticia, sus amigos y amigas han llenado las redes sociales de mensajes llenos de amor, recordando algunos momentos junto a él.

La familia Flores estaba muy unida al actor. Una de las razones de esta amistad fue el noviazgo que tuvo el humorista con la cantante Rosario. La relación sentimental que tuvieron durante su juventud puso punto final debido a las distintas vidas que llevaban, aún así mantuvieron una bonita amistad. Pero este buen rollo también lo tuvo Quique con Lolita, quien ha compartido unas emotivas palabas en sus redes cuando se ha enterado de la triste noticia.

Junto a una foto donde aparece Lolita junto a San Francico en el piano, ha escrito las siguientes palabras:

“Tantas veces tantas charlas tantas risas Hernano , si porque eras un hermano adoptivo de cariño, de complicidad, de enseñanza, un genio para vivir y beberse la vida, un genio para pisar el escenario, como si llevaras dos columnas en los zapatos, cuando lo pisabas era tuyo, y de ahí no había Sansón que te moviera, un genio de cariño hacia los míos , y mi hermano 26 años esperándote , ya te has ido, pero no del todo, nos dejas tu esencia tú ganas siempre de reír , y quitarle hierro a lo más amargo y triste , te voy a echar de menos , mucho , da abrazos en ese cielo tuyo de mi parte, a todos los que te esperan, aquí́ en la tierra lo de besar y abrazar esta jodido, allí lo tienes más fácil , te quiero Enrique, se te quiere y se te admira mi familia entera, que es la tuya”

Sin duda, se trata de unas preciosas palabras que hablan sobre todo este cariño que ha tenido la familia Flores con el actor. Unas palabras que nos dejan el corazón roto.