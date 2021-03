Ava Max conquista la escena en el esperado videoclip de 'My Head & My Heart'

Ava Max convierte su single My Head & My Heart en una auténtica explosión de baile y desenfreno gracias a su nuevo videoclip. Tres meses más tarde del lanzamiento del single oficial, la artista estadounidense estrena su video oficial.

My Head & My Heart es un hit que lanzó Ava Max en noviembre y que dio mucho que hablar, no sólo por su ritmo atrayente y su letra pegadiza, sino también por ser un tema que recupera el mejor sonido noventero.

Este tema fue el elegido para abrir la reedición digital de Heaven & Hell, el álbum debut de Ava Max que arrasó en las listas estadounidenses y británicas.

Además, My Head & My Heart interpola el single Around the World (La La La La La) del grupo alemán ATC (A Touch of Clash). Ava Max consigue dar una nueva vida a este single en su My Head & My Heart, una canción escrita por la propia artista junto a Madison Love, Aleksey Potekhin, Sergey Zhukov, Tia Scola, Earwuld y Cirkut, con la producción a cargo de estos dos últimos y también de Jonas Blue.

My Head & My Heart: Un videoclip de éxito noventero

Ava Max aparece en un videoclip rompedor y dinámico en el que ella es la gran protagonista. Conquistando las calles de la ciudad, vemos a la cantante interpretando la canción y dándolo todo sobre la pista de baile.

My Head & My Heart consigue en apenas tres minutos sacarnos a bailar con una coreografía de la mano de Ava Max que desearás aprenderte en cuanto la veas