David Bisbal, roto por la pérdida de Álex Casademunt: "He pensado en ella, en Bruna"

El repentino fallecimiento de Álex Casademunt con tan solo 39 años ha conmocionado a toda España. Muchas son las personas que no pueden contener el llanto con la triste noticia: Tanto seguidores del artista, que lo consideran parte de su infancia, como, por supuesto, sus compañeros de Operación Triunfo. Entre ellos, David Bisbal, quien, con la voz quebrada, atendía a los medios y afirmaba que estaba roto de dolor.

Álex Casademunt era padre de Bruna, su niña de tres años, a quien dedicaba toda su atención. David Bisbal ha recordado como su compañero le mandaba vídeos de su niña bailando. "Te acuerdas de los niños, lo primero de todo de tus hijos y sobre todo cuando él siempre te mandaba vídeo de su hija bailando algunas canciones, en fin...", confiesa Bisbal visiblemente emocionado

Además, el almeriense no ha podido ocultar el duro golpe que había sido para todos los amigos y compañeros de Casademunt. "Es terrible, he estado en comunicación con algún compañero, con Manu Tenorio y también con David Bustamante... estamos muy tristes", afirmaba.

"La vida es un abrir y cerrar de ojos, estamos expuestos a cualquier peligro", pronunciaba David, y es que esta terrible pérdida le ha hecho darse cuenta de lo breve que es la existencia. Es más, tal y como él ha confesado, lo primero que ha hecho al despertarse es ir a abrazar a sus hijos, acordándose de Bruna.

"Cuando me he despertado y he visto a mis hijos, que además estoy con los tres, me he abrazado a ellos y me he acordado de Bruna, que es como se llama la hija de Álex", concluía David, quien, además, afirmaba que, tanto él como sus compañeros, querían aprovechar para apoyar a la familia de Álex