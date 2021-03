Mario Vaquerizo zanja la polémica sobre Victoria Abril: “No voy a lapidar a nadie públicamente”

Estamos acostumbrados a vivir auténticas locuras con Mario Vaquerizo gracias a sus juegos y retos semanales en Anda Ya, pero lo de hoy, ha ido un paso más allá. Nos ha pasado de todo, y podemos decir que la sección ha sido, probablemente, la más larga en la historia de la radio.

Para poneros en contexto, como cada semana el cantante de las Nancys Rubias tenía preparado su “Taburizo” para retar a los oyentes a descubrir de qué persona nos está hablando, con unas palabras prohibidas. Pero las cosas han empezado a cambiar de rumbo cuando la andayera ha tenido un pequeño percance policial cuando intentaba jugar.

Mientras buscábamos un nuevo concursante, Mario Vaquerizo ha querido aclarar un tema que ha generado mucho revuelo en las últimas horas: su supuesto apoyo a las polémicas declaraciones de Victoria Abril. Recordemos que la actriz rechazó el uso de la mascarilla en una rueda de prensa, y hace solo unas horas, durante los premios Feroz, ha intentado alejarse del negacionismo, sin mascarilla, pidiendo disculpas a todos los que han sufrido de cerca el virus.

No soy la santa inquisición, creo en la libertad de expresión

Después de que el cantante no criticara abiertamente la decisión de la que fue azafata del Un, dos, tres... responda otra vez, ha explicado contundente: “Quiero advertir una cosa, en todo momento mis padres me han educado en la tolerancia y el respeto. Que una persona de unas manifestaciones con las que yo estoy de acuerdo, o no, no me da derecho a mi para condenar a ciertas personas”.

“Yo no soy la santa inquisición, creo en la libertad de expresión y cada uno puede decir lo que quiera. Cuando comenté el tema de Victoria Abril lo hice con mascarilla, ahí ya sabéis cual es mi posición al respecto”, ha continuado. Nuestro presentadores, Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá, han querido recordar que el colaborador “entra y sale del estudio de LOS40 siempre con mascarilla”.

Soy consciente del peligro que hay y que esto no es ninguna broma

“Yo personalmente soy consciente del peligro que hay y que esto no es ninguna broma. Pero yo no voy a lapidar a nadie públicamente porque a mí no me gustaría que me lo hicieran por otras cosas que hago”, ha remarcado el cantante de las Nancys.

En definitiva, hemos tenido una sección loca y muy completita. Problemas con la policía, explicaciones de Mario Vaquerizo y polémica con Taylor Swift. Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

