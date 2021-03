Premios Feroz 2021: un repaso a los ganadores y los looks de alfombra más arriesgados

La noche de los premios Feroz de 2021 fue completamente atípica: es el primer encuentro cinematográfico que se celebra en persona en lo que va de año –los Globos de Oro fueron telemáticos, al igual que los serán los Goya y los Óscar– y estuvo marcada por la difícil tarea de combinar los looks de alfombra más arriesgados con la dichosa mascarilla.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), la organización de periodistas y comunicadores encargados de entregar los galardones, no dio muchas sorpresas en el reparto de estatuillas. Las niñas y La boda de rosa, que partían como favoritas, ganaron en la categoría de mejor película dramática y cómica, respectivamente, y Pilar Palomero (Las niñas) se hizo con el galardón principal en el apartado de dirección.

En la categoría de interpretaciones tampoco sorprendió que Patricia López Arnaiz ganase a mejor actriz por la durísima Ane de David P. Sañudo, aunque competía con Candela Peña. Mientras, el Feroz de Mario Casas por No matarás, de largo su mejor interpretación hasta la fecha, sí sorprendió a quienes aún veían inviable que el actor empezase a cosechar premios. El Goya lo tiene cada vez más cerca. Ni David Verdaguer ni Javier Cámara, los dos favoritos de la noche, pudieron con él.

El año del descubrimiento, otra de las favoritas de la noche, arrasó en la categoría de mejor documental pero no se llevó ni el de mejor guion –que fue para Las niñas– ni en mejor dirección ni película dramática. Akelarre, a pesar de sus 6 nominaciones, se fue a casa de manos vacías.

Un golpe casi tan doloroso como el de La boda de Rosa, que si bien ganó el Feroz a mejor película de comedia, las otras 8 nominaciones no le reportaron más alegrías. Ni Candela Peña, ni Nathalie Poza, ni Paula Usero, ni Ramón Barea, ni Sergi López ni Icíar Bollaín. Por no llevarse no se llevó ni el de mejor tráiler, que fue el premio de consolación de Historias lamentables.

Las series de la noche

Las series sí que dieron alguna que otra sorpresa. Había mucha especulación sobre si Antidisturbios iba a superar finalmente a Patria. Y así fue. La serie de Rodrigo Sorogoyen para Movistar+ se alzó con el premio a mejor serie dramática y se llevó dos estatuillas por sus interpretaciones: una para Hovik Keuchkerian a mejor actor protagonista y otro para Patrick Criado a mejor actor de reparto.

Mario Casas posa con su premio Feroz a mejor actor por 'No Matarás' / Getty Images / Carlos Álvarez

Patria hizo lo propio con sus actrices: Elena Irureta y Loreto Mauleón tenían firmado ya su premio en el mismo momento en el que se sumaron a la ficción de HBO, mientras que 30 Monedas se fue de vacío salvo por el premio ex-aequo a mejor actor principal, que se lo llevó Eduard Fernández a la par que Hovik Keuchkerian.

Looks arriesgados en la alfombra roja

Gracias a Dios la Asociación de Informadores Cinematográficos de España hizo una alfombra roja. Se sustituyeron los feos cojines del salón Kate Hudson y el cactus de Jared Leto que nos habían dejado los Globos de Oro por una presentación de estrellas al uso. Con cámaras, looks arriesgados y breves discursos frente a la cámara. Eso sí: todo marcado con la correspondiente distancia de seguridad.

La cantante y activista Samantha Hudson acude a la gala de los premios Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

La actriz Daniela Santiago en la alfombra roja de los Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Una de las que más llamó la atención fue la activista trans y cantante Samantha Hudson, quien ataviada con unas mallas negras, botas altas, un top y un abrigo de plumones dejó boquiabiertos a los periodistas a su llegada, reinvindicando un necesario eclecticismo y hasta soltando alguna broma picantona. "Ojalá no hubiese dos metros de separación", le decía el conductor de la noche, David Martos. "Ya, bueno, luego en el servicio de señoritas nos vemos, si quieres", le respondió Hudson.

Milena Smit en los premios Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Macarena Gómez en los Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Un look de lo más extremo que al que se sumó Daniela Santiago, que apareció enfundada en un traje de leopadro de los pies a la cabeza.

Candela Peña en los Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Paula Usero en los premios Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Paula Usero también destacó con su vestido negro de cuello alto, mangas anchas y medias con purpurina, mucho más elegante aunque exótico, pero quien se llevó la palma fue Milena Smit con una especie de look con plumas verticales que no sabemos muy bien si triunfará en la moda primavera/verano de 2021 pero que desde luego va a acaparar más de un titular.

Loreto Mauleón en los Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Vicku Luengo en los Feroz 2021 / Getty Images / Carlos Álvarez

Macarena Gómez arrasó con su elegante vestido-kimono rojo sangre con motivos japoneses y Candela Peña se las apañó para combinar el enorme lazo verde de su vestido de gala con el color de su mascarilla. Por su parte, dos de las más elegantes sin sacrificar esa pizca de riesgo fueron Vicky Luengo y Loreto Mauleón.