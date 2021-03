Algunas de las retrospectivas de David Bowie siempre coinciden en la afirmación de que después de la enorme repercusión de Let's Dance en 1983, su deriva comercial había deteriorado su talento y su frescura. La gira Serious Moonlight fue un auténtico éxito y su colaboración con Pat Metheny, en la canción jazz This Is Not America entró en las listas de ventas sin demasiada promoción. En 1985 ofreció una actuación ejemplar en el Live Aid que todavía se recuerda, y Dancing In The Street, su unión con Mick Jagger, le proporcionó un número 1.

Después de estos hitos de la primera mitad de los 80, queda patente que el Duque Blanco seguía siendo rentable. Desde 1982, empezó a explorar una nueva forma de trabajar que consistía en crear canciones para películas de gran presupuesto. Lo hizo para Cat Peple con un tema en el que colaboró con Giorgio Moroder. Dentro de esta nueva diversificación artística, Bowie conoció a Julien Temple, un cineasta que además le fichó para participar como actor en Jazzin For Blue Jean, un corto de poco más de 20 minutos concebido para apoyar el sencillo Blue Jean de Bowie.

Tras ese primer trabajo con Temple, a Bowie se le presentó la oportunidad de interpretar un papel principal en una de las películas del británico. Era Absolute Beginners, una adaptación de la novela clásica de Colin MacInnes sobre un joven que trata de triunfar en el Soho en la explosión juvenil de la década de 1950, cuando la Gran Bretaña de la posguerra comenzó a cambiar la austeridad por la prosperidad. Bowie tuvo la oportunidad de convertirse en Vendice Partners, un ejecutivo del mundo de la publicidad con trajes italianos, glamour y un estilo y un acento suaves. "David estaba muy involucrado en esto, el nacimiento simultáneo del adolescente y la creación de un mercado. Y como en todo lo que hacía, hubo un compromiso total", recordaba el director en una entrevista.

‘Absolute Beginners’: la canción de la película que David Bowie protagonizó hace 35 años

David Bowie estaba a punto de crear el último gran éxito de su carrera, y no sería presentar un álbum o una gira importante, para gran frustración de su sello, angustiado al ver las cifras de su último álbum Tonight. Fue Absolute Beginners, uno de los temas que creó para la película en la que estaba actuando. El trabajo en la película comenzó a principios de 1985. En el verano de ese año, Bowie se reunió con varios músicos de primer nivel en Abbey Road Studios. "David entró con la canción a medio escribir", recuerda Kevin Armstrong, uno de sus guitarristas de confianza. "Toda la banda ayudó, ya fuera un acorde o una rima para el último verso. Durante una tarde evolucionó hacia la pista de acompañamiento, que grabamos. Así es como actuó Bowie: desde el germen de una idea, que el grupo pulió hasta convertirse en el maestro. Una vez que vio lo que podíamos hacer, se relajó". El bajista Matthew Seligman también elogió el trbajao del Duque Blanco: "A David le gustaba trabajar a toda velocidad. Dijo que le encantó la sesión de Abbey Road, que le recordó a Heroes".

Básicamente, este fue siempre el método de trabajo de Bowie durante la gran mayoría de su carrera. Un acompañamiento rítmico sólido, sobre el cual tenía libertad para superponer con melodías. La letra y la voz llegaban al final del día.

La canción presenta una intro rockera, que puede incluso calificarse como estridente. Poco a poco se endulza hasta que llega la voz de David Bowie, a la que se suma después un coro femenino que se incorpora a una melodía de saxo y piano algo melancólica. La letra en ocasiones podría parecer una continuación de Heroes, con ese narrador que habla de dos amantes atrapados en una relación condenada al fracaso.