‘Always on my mind’, el homenaje involuntario de Pet Shop Boys a Elvis Presley

La de Pet Shop Boys no es solo una de las más de 300 versiones que se han hecho de Always On My Mind. Para muchos, es la mejor de la historia. Curiosamente, Neil Tennant y Chris Lowe no decidieron grabarla voluntariamente. Obedecían a una invitación televisiva para participar en un homenaje a Elvis Presley, del que nunca habían sido fans. Aunque inicialmente no les hizo especial ilusión, accedieron y no lo lamentaron: se convirtió en uno de los mayores éxitos en su carrera. Permaneció 12 semanas consecutivas en la lista de LOS40, y alcanzó el nº1 el 5 de Marzo de 1988.

Una invitación y el azar

En 1987, cuando se cumplían 10 años del fallecimiento de Elvis Presley (16/08/1977), la cadena de televisión británica ITV organizó un especial, titulado Love Me Tender, para conmemorar el evento. Invitaron a varios artistas, y a todos ellos les pedían que interpretaran una versión de una canción popularizada por ‘el rey’. Los Pet Shop Boys figuraban en la lista de invitados, además de Meatloaf, Ben E. King, Duane Eddy o Roger Daltrey.

Neil y Chris no eran especialmente fans de Elvis Presley, y al principio no les entusiasmó mucho la propuesta. De hecho, Chris comentaba: “No soy fan de Elvis Presley. Las únicas canciones que me gustan son Suspicious minds y Always on my mind, siempre me gustaron sus coros al estilo de la Policía Montada del Canadá”. Pero finalmente, “por alguna razón, decidimos participar”.

Always on my mind no fue la primera elección del dúo. “Originalmente íbamos a hacer una versión house de una canción llamada Baby let's play house, que realmente era una buena idea, pero no nos daba tiempo”. El azar intervino de nuevo en su elección, como explica Neil Tennant: “nos entregaron una pila de cintas de cassette de Elvis y la primera canción de la primera cinta que eligió Chris (titulada Magic moments with Elvis) era Always on my mind”. No le dieron más vueltas.

“Muy diferente a la original”

Si algo tenían claro los dos era que no iban a hacer una rendición fiel de la rendición de Elvis (como hicieron los otros invitados): “No hubiéramos hecho Always on my mind a no ser que fuera muy diferente a la original”. La ensayaron durante dos días en el estudio, con David Jacob, incorporaron sonidos y cambiaron letras: “Chris vino con un riff de metal, y yo añadí una melodía diferente al final del estribillo, un Sí Bemol, que hacía que tuviera un sonido más disco. También cambié un poco la letra…”. En definitiva, el resultado no se parecía en nada a la que había hecho Presley 15 años antes.

A continuación, fueron a grabar el programa. El 14 de Agosto de 1987, Pet Shop Boys cantaron por primera vez Aways on my mind en público: “Todo el mundo nos dijo que era fantástica. Íbamos vestidos de cuero negro, con atuendos idénticos, y caminábamos junto a la vía de un tren”. Y aunque su idea era interpretarla solo en el evento, la reacción del público fue tan abrumadora, que decidieron regrabarla y lanzarla como single. Se convirtió en su primera versión. Poco después, el dúo inglés registró un ‘cover’ diferente para su tercer álbum, Introspective (1988), una remezcla en la que combinaban Always on my mind con una canción acid-house llamada In my house.

“Es una canción muy torpe” que nació en la mesa de la cocina

En 2010, más de dos décadas después, Neil Tennat resumió con nitidez su opinión y la de Chris respecto al significado de Always on my mind. Lo hizo en una entrevista para el Nottingham Evening Post: “Está cantada desde el punto de vista de un hombre egoísta y obsesionado consigo mismo; alguien que, posiblemente, es incapaz de amar y ahora está bebiendo whiskey y sintiendo pena de sí mismo. Rotundamente, es una canción muy torpe”.

No pensaban lo mismo los compositores del tema, Wayne Carson Thompson, Johnny Christopher y Mark James. Wayne lo escribió en diez minutos, en la mesa de la cocina de su casa en Missouri. Guardó la melodía durante algún tiempo, hasta que el productor Chips Moman le pidió que la completara: “Me dijo que le faltaba una parte, un puente”, reconoció Carson. La completó en el estudio con la ayuda de Johnny y Mark. Esto ocurría en 1971.

“Todo el mundo me había dicho ‘no te va a gustar, han cambiado la melodía, han cambiado parte de la letra y han añadido todos esos sintetizadores y otras cosas’”, dijo el principal autor Wayne Carson en Los Angeles Times. “Pero mantuve la mente abierta y cuando terminé de escucharla, pensé ‘Es magnífica’”.

Pet Shop Boys en 1984 / Mike Prior (Getty Images)

La mejor versión de la historia

Algunas fuentes como Allmusic cifran en más de 300 las versiones que existen de Always on my mind. En 1972 se hicieron las primeras: la de Gwen McCrae (como You were always on my mind) o la de Brenda Lee, que la cantó al estilo country-pop. Pero sin duda, quien la popularizó fue Elvis Presley: la llevó a otro nivel, la hizo grande. Aunque inicialmente se publicó como Cara B de Separate ways, la rendición de Presley se convirtió en un hit mundial instantáneo. Una década después, en 1982, Willie Nelson recuperó la composición con enorme éxito. Incorporó sus raíces country y ganó los Grammy a Canción del Año y Mejor Canción Country.

En octubre de 2014, el ‘cover’ de Pet Shop Boys producido por Julian Mendelsohn y el dúo, fue votado en una encuesta realizada por la BBC como la ‘mejor versión de todos los tiempos’.

Cuando se publicó en Reino Unido, se convirtió en el single nº 1 de la Navidad de 1987, y se mantuvo en el top de las listas británicas durante cuatro semanas consecutivas. También lideró las listas en Canadá, Finlandia, Alemania, Polonia, Suecia o Suiza. En la lista oficial de ventas de España, fue nº1 durante 11 semanas no consecutivas en 1988.

El quinto nº1 en LOS40 de Pet Shop Boys

El 5 de marzo de 1988, cuando Always on my mind lideró LOS40, era ya el quinto nº1 de Pet Shop Boys en la lista. La primera vez que habían ocupado la máxima posición fue con West End Girls en 1986. Al año siguiente, el dúo inglés sumó otros tres primeros puestos: Suburbia, It’s a sin y What have I done to deserve this (su dueto junto a Dusty Springfield).

En total, Neil y Chris han subido al pedestal de LOS40 en diez ocasiones. Sus últimos nº1 han sido Heart y Domino dancing (en 1988), Left to my own devices (en 1989), Go West (en 1993), y por último Se a vida é (That's the way life is) en noviembre de 1996.