Soraya Arnelas habla sobre la pesadilla que vivió con su expareja: “Fui maltratada’

Soraya Arnelas ha protagonizado una entrevista de lo más sincera este martes, 2 de marzo, con la soprano Pilar Jurando en su canal de Youtube Pilar&Friends. La intérprete de Mi mundo sin ti se ha sincerado sobre cómo Operación Triunfo 2005 cambió su vida.

Tal y como ha confesado, el talent le ayudó, además de en su gaceta profesional, a su vida personal: “Yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, un tupo que me maltrataba psicológica y físicamente”.

Cuando la cantante vio el casting de la edición de aquel programa decidió presentarse sin pensárselo: “Me agarré a la oportunidad porque si no iba a ese casting no sé cómo hubiese terminado hoy en día”.

La artista extremeña confiesa que no sabe qué hubiese pasado con su vida si no se hubiese presentado a aquel programa: “La música me salvó la vida. Fui una mujer maltratada psicológicamente y físicamente, pero nunca lo conté”.

Soraya ha continuado explicando las razones que la han llevado a contarlo ahora: “Ahora, con el paso de los años, no me apetece hablar de ello, pero lo cuento como parte del proceso de evolución que he tenido para que la gente sepa cómo soy y cómo he llegado hasta aquí con qué carácter”.

La artista ha continuado explicando que, a pesar de aquel duro momento de su vida, ha podido desarrollarse como artista. “Uno puede seguir siendo productivo aunque esté triste o tenga malas energías a su alrededor”, ha dicho la artista.

A Soraya le costó encontrar su sitio en la industria

Una vez que terminó su paso por la academia, Soraya decidió dejar aquel pasado atrás, abandonando su trabajo como azafata y aquella pesadilla que estaba viviendo. “Soy una mujer transparente en una sociedad anclada a un pasado machista”, ha asegurado la joven.

La artista también ha confesado que tuvo que pasar el tiempo hasta que encontró su hueco en la difícil industria de la música. “No se me aceptaba, como por ejemplo a Chenoa, porque somos un perfil de mujeres que no gusta. He dado muchos puñetazos encima de la mesa porque no me apetecía hacer determinados proyectos. Me he ido haciendo respetar con los años”.

Sin duda, Soraya ahora se encuentra en un momento muy feliz. Junto a su pareja, Miguel Ángerl Herrera, ha fundado la marca de ropa infantil Chochete.