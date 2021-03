Hace un año por estas fechas, Pablo Alborán y Ava Max conseguían sumar su tercera semana (no consecutiva) en el número uno con Tabú. Fue una de las cuatro canciones que más tiempo estuvieron en lo alto en 2020, junto con Tusa, Blinding lights y Hawái. Con el éxito del malagueño y la estadounidense arranca esta semana La Máquina del Tiempo, que desempolva antiguos números uno de la lista, algunos de los cuales seguro que llevabáis mucho sin escuchar.

Hace cinco años, la primera plaza fue a parar a manos de Major Lazer con Light it up. Y hace diez, tal día como hoy Enrique Iglesias mandaba en el chart con Tonight (I’m lovin’ you), tema en el que colaboraba Ludacris. Fue un pelotazo internacional, que llegó al número 4 en las listas de Estados Unidos y al 5 en las del Reino Unido.

Si retrocedemos hasta 2006 encontramos a la siempre genial Chenoa en lo más alto con Rutinas. Estaba incluida en su álbum Nada es igual y le brindó su sexto número uno en la lista de ventas de singles. En las antípodas de su sonido podríamos situar a Joaquín Sabina, quien lideró el ránking una semana como esta en 2001 con Y sin embargo, una bella canción de amor aunque cargada, cómo no, de su tono canalla habitual.

Los noventa nos dejaron muchos éxitos internacionales. En 1996 el número uno a finales de febrero fue para Oasis y Wonderwall, sin duda el gran himno del grupo de Mánchester (era cuando los hermanos Gallagher aún se llevaban bien…, o por lo menos lo aparentaban). Y hace 30 años, en 1991, la canción que coronó el chart de LOS40 fue Ice, ice baby, de Vanilla Ice, máximo exponente del hip hop de ojos azules; el tema estaba basado en el Under pressure, de Queen y David Bowie, y se considera el primero de hip hop que llegó al número uno de singles en Estados Unidos.