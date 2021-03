Zahara pide perdón por su última publicación: "Es dañina, me arrepiento enormemente".

La cantante Zahara se ha disculpado públicamente después de las críticas que ha recibido por una publicación que la artista subió a su cuenta de Instagram y la cual muchos usuarios han calificado como "transfoba".

Zahara se ha convertido en trending topic en Twitter a raíz de una fotografía que ella compartió en la que se podía ver el interior de un baño público con un cartel que decía: "Si puedes leer esto mientras meas es posible que te hayas equivocado de baño. El baño de chicos está bajando las escaleras". Un mensaje que no ha sentado nada bien a muchos internautas y por el cual, la artista ha emitido un sentido comunicado.

"En cuanto he sido consciente de todo su transfondo, lo he borrado porque no estoy de acuerdo con él. Ahora veo lo dañino del mismo y me arrepiento enormemente de haberlo compartido", escribía la artista en su mensaje pidiendo perdón a todas las personas a las que hubiera podido dañar.

Además, la artista aseguraba publicamente estar del lado de "las personas que sufren o que han sufrido discriminación". Así como "De todas las personas que luchan para conquistar sus derechos y libertades" Y es que la cantante se reitera en que sus canciones son "un espacio seguro donde cada persona pueda ser y expresarse libremente", comunicaba Zahara.

De hecho, lo cierto es que Zahara entendió el post de una manera totalmente diferente a la que muchos entendieron: "Cuando lo leí solo pensé en que todo el mundo podía mear sentado".

La reflexión de Zahara ante las acusaciones

La artista ha pedido perdón así como lamentaba encontrarse en "la posición del que hace daño". Además, la artista escribía una reflexión de la que todos deberíamos tomar nota. "Momentos como este me hacen ver que todavía estoy aprendiendo y cómo de manera involuntaria repito patrones hirientes que hay que dejar atrás. Con esto quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las personas trans que a día de hoy siguen peleando para que sus derechos sean reconocidos", concluía la intérprete de 'Merichane'