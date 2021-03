Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito van a ‘El Hormiguero’ y todo el mundo pide lo mismo

Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito fueron este miércoles a divertirse a El Hormiguero y, de paso, promocionar un poco Sky Rojo, la nueva serie de Netflix que promete convertirse en la digna sucesora de La Casa de Papel. Se conocieron trabajando en esta producción y entre ellos surgió una amistad, una chispa, capaz de traspasar cualquier pantalla.

Los espectadores fueron testigos de la química que hay entre Miguel Ángel y Lali. Por si fuera poco, el actor valenciano quiso dedicarle unas bonitas palabras a su compañera nada más empezar el programa. "Lali me tiene enamorado por mil razones, pero, lo primero de todo, creo que es una representante del feminismo en el mundo", dijo.

Y continuó: "La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo. Es una gran cantante y una de las mejores actrices con las que he trabajado. Y lo que más me gusta de ella es que siempre pienso inspiraciones para mi sobrina y Lali, por esa empatía que tiene, pisa fuerte y está dejando una huella muy bonita en el mundo".

"Lo adoro. Es un gran compañero y me emocioné mucho. Me acaba de bajar a tierra con estas palabras. Lo importante siempre es lo que te queda de estos trabajos", respondió la también cantante, que añadió: "Qué lindas palabras, cariño. Te quiero".

¿Hay algo más entre Miguel Ángel y Lali?

Hubo mucha complicidad entre Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito durante todo el programa y los espectadores, como era de esperar, no dejaron pasar la oportunidad y llenaron las redes sociales de comentarios. Y es que ahora todo el mundo quiere que se conviertan en la nueva pareja de moda. Estos fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Twitter:

“Lali me tiene enamorado por mil razones” Confieso que llore con todo lo que dijo Miguel de Lali 😭 #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/3brg3X6bGl — Espósito ∞ (@HappinesLalita) March 3, 2021

Después de El Hormiguero, el propio Miguel Ángel publicó una historia de Instagram donde desvelaba un mensaje de su madre que decía lo siguiente: "Cariño, aquí hay amor". ¿Hará caso el actor a la mujer que le trajo al mundo? ¿Surgirá finalmente el amor entre los protagonistas de Sky Rojo?