Pablo desvela su secreto mejor guardado: así estudia para ‘Pasapalabra’

Los concursantes de Pasapalabra, cuando llevan mucho tiempo en el programa, se convierten en las auténticas estrellas, generando muchísimo interés a los espectadores. Estamos acostumbrados a verlos en la pequeña pantalla adivinando las palabras de El Rosco, pero pocas veces sabemos cosas de su intimidad, cosas que pertenecen a su vida privada.

Llevamos muchos meses viendo a Pablo en Pasapalabra, jugando y concursando, pero apenas sabíamos cosas de él y mucho menos su secreto mejor guardado: cómo estudia para prepararse de cara a las grabaciones del formato. Ahora, la web oficial de Antena 3 ha resuelto por fin el misterio.

Pablo vive en un pisito situado por el Retiro (Madrid) y su habitación, además de ser su lugar de estudio, tiene un montón de elementos que hablan mucho de su personalidad y sus gustos. "Tengo bastantes mapas porque a mi me gusta mucho la geografía. Tengo marcados los sitios en los que he estado", explica el concursante. "También tengo la librería y un peluche de Mario porque siempre me han gustado mucho los videojuegos".

Pablo, de 'Pasapalabra', enseña su casa

Pablo enseña a la cámara el set que ha improvisado en su habitación para grabar sus directos de Twitch donde se prepara el programa. "Lo que hago en el ordenador es hacer una parte de mi estudio de Pasapalabra. La gente ve por Twitch cómo estudio. Repaso las palabras que me he apuntado en una aplicacion y después me apunto palabras nuevas que veo en Goole o Wikipedia y pienso que pueden salir el programa".

Y Pablo tiene otro fórmula de estudio para completar su preparación: "La otra parte la hago caminando por mi barrio. Me gusta estudiar caminando", afirma. No cabe duda de que la metología que está utilizando le está funcionando perfectamente. En estos momentos, Pablo es el concursante con récord dé participaciones en Pasapalabra.