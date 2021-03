La última aventura de Elvis Presley en Hollywood junto a Mary Tyler Moore en ‘Change of habit’

El 5 de Marzo de 1969, Elvis Presley se presentó en los Estudios Universal de Hollywood en Los Ángeles para rodar su última película: Change of habit, su filme nº31 en 13 años, ponía fin a una prolífica carrera cinematográfica con la que el 'rey del rock' había cumplido su sueño de convertirse en estrella del cine. Su última pareja en la gran pantalla fue Mary Tyler Moore, quien, además de alabarle profesionalmente ("es terriblemente bueno como actor"), también destacó siempre su encanto personal: "Nunca había trabajado con un hombre tan caballeroso y amable"

Elvis Presley: "Me dicen que tengo posibilidades"

Ya desde muy temprano, el Rey del Rock había manifestado su sueño de convertirse en una estrella del cine. Era un gran reto. Como cantante, era él quien tomaba las decisiones, tanto en el estudio de grabación como en el escenario. Pero si quería ser actor, eran otros los llevaban las riendas y tenía que seguir el camino que habían marcado para él.

"He hablado con actores veteranos", decía Elvis en una entrevista de 1956: "He hablado con un montón de productores y directores de Hollywood, y todos ellos te asesoran... me dicen que tengo posibilidades". Aun así, sabía que necesitaba que le guiaran en esa incipiente carrera cinematográfica. "Nunca le leído una línea" admitía. "Nunca he estudiado interpretación, ni he hecho ninguna obra ni nada por el estilo. Simplemente, llego ahí y ya está". Su objetivo era evidente, deseaba asumir el desafío: "Creo que voy a disfrutar. Realmente lo creo", predecía.

Ese fenómeno del rock podría triunfar en el cine

Contó con la ayuda de su manager, el empresario musical holandés Colonel Tom Parker, quien siempre confió en que ese fenómeno del rock de 20 años, podría triunfar en el cine. Habló con el presidente de la Agencia William Morris en Nueva York y le transmitió su interés "en hacer una película con este chico". Tenían que hacer una audición a Elvis. Los esfuerzos de Tom dieron sus frutos: Presley consiguió su primera audición para la Paramount el 26 de Marzo de 1956, firmó su primer contrato cinematográfico y debutó en la gran pantalla con Love me tender. Elvis Presley, estrella del cine, había nacido.

La última aventura de Elvis Presley en Hollywood junto a Mary Tyler Moore en ‘Change of habit’

31 películas en 13 años

Parker no tuvo que vender a Elvis en Hollywood... fue Hollywood quien buscó a Elvis. El 'rey del rock' pudo presumir de haber desarrollado una prolífica carrera en la meca del cine, con más o menos aciertos. Durante los 13 años transcurridos entre su primer papel en Love me tender (en 1956) y el último en Change of habit (en 1969), Elvis protagonizó 31 filmes. Una media de 2 ó 3 largometrajes por año, y todos con un enorme éxito de taquilla. Y es que Elvis contaba una enorme legión de seguidores que no se perdían ningún estreno de su ídolo. Era una 'rara avis' en Hollywood.

A pesar de querer separar el cine de su música, no fue posible. Ya en su debut, Love me tender, aparecía cantando el tema que le daba título, a pesar de que no era el actor principal. Al final se estima que en la treintena de películas que hizo, cantó 235 canciones. No obstante, hacía pocos conciertos y, guiado por Parker, siguió dedicado en gran parte de los años 60's a hacer películas con sus correspondientes bandas sonoras, muchas de ellas cuestionadas por la crítica.

Elvis mostró su talento en el cine y nos dejó películas imprescindibles como Jailhouse rock de 1967, King Creole de 1958 o Viva las Vegas de 1964. Fue boxeador, piloto de carreras, adolescente rebele, preso... pero al final de la década, toda esta procesión de personajes pagó peaje. Su estrella se estaba desvaneciendo, tanto en los escenarios como en la pantalla. En 1968, después de siete años alejado de los conciertos, reapareció triunfalmente por la puerta grande y volvió a ocupar el centro de los focos.

La última aventura de Elvis Presley en Hollywood junto a Mary Tyler Moore en ‘Change of habit’

El acuerdo: un especial de televisión y su última película

El 12 de Enero de 1968, el vicepresidente de NBC, Tom Sarnoff, anunció el acuerdo al que habían llegado con Colonel Parker y Elvis para hacer un especial de televisión (el aclamado especial 'Elvis'). Ese regreso a TV formaba parte de un compromiso que incluía también el rodaje de una película con la compañía subsidiaria de NBC, Universal Studios. Esa película, la última, era Change of Habit.

Elvis cumplió su parte del acuerdo. Supuestamente, al igual que con sus anteriores filmes, no había aprobado el guión. Simplemente, apareció por los estudios de Universal Hollywood, el 5 de Marzo de 1969, justo nueve días después de anunciar en Las Vegas su regreso a los escenarios el próximo verano.

La última aventura de Elvis Presley en Hollywood junto a Mary Tyler Moore en ‘Change of habit’

El último papel de Elvis Presley en el cine fue el John Carpenter, un doctor que trabajaba en una clínica de un barrio muy humilde, en Washington Street. Recibe la visita de tres trabajadoras sociales que van a trabajar de enfermeras durante un tiempo. En realidad son monjas, pero tienen una misión secreta y deben ocultar su condición de religiosas. Una de esas monjas secretas es la ya fallecida (en enero de 2017) Mary Tyler Moore, la hermana Michelle.

Mary Tyler Moore, la última pareja de Elvis Presley en el cine

Profesionalmente, Elvis se había consolidado en la pantalla como un empedernido seductor. La imagen que prevalecía de Moore estaba basada en el papel de ama de casa que había representado en el popular Show de Dick Van Dyke (entre 1961 y 1966). En su autobiografía, la actriz sostiene: "Él buscaba una película que no requiriera sus típicos giros de estrella del rock, que resaltara sus dotes de actor. Supuestamente, el estudio le había convencido de que esta oportunidad le llevaría al reconocimiento en el cine"

Según Tyler Moore: "La mayor parte de mis ideas preconcebidas sobre Elvis no se confirmaron. Por ejemplo, me sorprendió mucho lo terriblemente bueno que es como actor". En su libro recuerda su primer encuentro con Elvis en Universal: "Me confesó desde el primer momento que se había enamorado de mí desde el Show de Dick Van Dyke. Estaba tan cohibido por eso que, literalmente, iba dando patadas al suelo mientras hablaba. Aunque yo era más joven que él (ella tenía 32 años, Elvis 34), solía llamarme 'ma'am' (señora) por respeto: 'Yes ma'am. Be right there, ma'am.'"

Elvis Presley y Mary Tyler Moore en 'Change of habit' / FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images

"Nunca había trabajado con un hombre tan caballeroso y amable"

Moore disfrutó mucho de su trabajo con Presley. En una entrevista promocional de la película, de 1969, no solo alabó sus dotes de actor. En el terreno personal destacó otras cualidades: "es encantador y sensible, y disfruté con él extraordinariamente". En una entrevista con Coronet Magazine, continuó con sus alabanzas: "No solo se sabía su papel; es la forma en la que lo ensayaba. Es mucho más divertido de lo que hubiera imaginado jamás. Creo que es un cómico estupendo". Y concluyó: "Nunca había trabajado con un hombre tan caballeroso y amable".

Durante el rodaje se especuló con la existencia de un 'affair' entre ambos. Moore siempre lo desmintió: "Fui su última pareja en el cine. El 'Rey' diría después tímidamente 'Me he acostado con todas las mujeres que han sido mis parejas en el cine, menos con una'. No quiero echar por tierra la versión de nadie, pero conozco quién es esa 'una'". Elvis nunca hizo pública su opinión, ni personal ni profesional, sobre Mary Tyler Moore.

El 'rey del rock' concluyó su aventura en Hollywood con nota. No solo porque Change of habit fue un éxito de taquilla, sino por la calidad de los temas que Elvis interpreta en el filme: Rubberneckin y Let us pray. El artista recibió 850.000 dólares por la película y otros 25.000 dólares por la música. Se estrenó en Noviembre de 1969. Después de poner fin a su carrera en el cine, Elvis Presley se centró hasta el fin de sus días (el 16 de agosto de 1977) en la música.