8 canciones sobre relaciones tóxicas

Las relaciones tóxicas por desgracia siguen estando a la orden del día. Las hemos visto en programas como La isla de las tentaciones o Mujeres y Hombres y Viceversa; pero también en películas como Crepúsculo o A tres metros sobre el cielo. Os voy a hacer un spoiler, cuando ellas terminan subiendo a la moto de ellos y salen los créditos finales, seguramente empiecen todos los problemas.

Pero este tipo de relaciones no solo se han visto en el cine. ¡Ni mucho menos! También en la música. Por desgracia, han sido muchas las canciones que se han escrito sobre relaciones que no van a ninguna parte.

Una de las cantantes que más temas ha escrito sobre este tipo de amor de “ni contigo, ni sin ti” ha sido Shakira. Uno de los ejemplos más claros es uno de sus mayores clásicos: La Tortura. “Ay, amor me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde”. Cariño, te voy a dar un consejo: el amor no tiene que doler.

Pero no es el único hit que le ha dedicado la estrella colombiana a este tipo de relaciones. En 2016, Shakira volvió a lanzar otro dueto que se convirtió en todo un éxito. Esta vez lo hizo de la mano de Maluma. Eso sí, la tortura se convertía en Chantaje.

“Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera”, cantan los dos artistas en el estribillo. Ay, menos hacerlo a su manera y más hacerlo, como diría Frank Sinatra, A mi manera.

Pero Shakira no es, ni mucho menos, la única cantante que le ha dedicado temas relacionados con el amor tóxico. Aquí te dejamos algunos ejemplos de canciones que hablan sobre este tipo de relaciones. Y es que, por desgracia, este tipo de “amor” sigue muy presente en nuestra sociedad y son muchos los artistas que cuentan sus propias experiencias a través de la música:

Britney Spears – Toxic

La princesa del pop, Britney Spears, también tiene una canción dedicada a este tipo de relaciones: Toxic. ¡Y se trata de uno de sus mayores hits! Lanzada en 2003 en el álbum In The Zone, Britney demostró que el amor peligroso era lo suyo. De hecho, en 2011 cantó directamente que estaba enamorada de un Criminal.

Pereza - Como lo tienes tú

Pereza dedicó un tema a esas relaciones basadas en el "un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para ti" con su Como lo tienes tú. Por suerte, Leiva y Rubén se disculpaban por este comportamiento con un "como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú". Y es que aquellas relaciones que marean mucho la perdiz también pueden ser de lo más agotadoras.

The Police - Every Breath You Take

Que sí, que la canción de The Police es de lo más pegadiza y hasta que no prestas atención a la letra no te das cuenta de que quien canta es un auténtico acosador.

Y es que no hay nada menos romántico y loco que alguien te diga lo siguiente: "No puedes ver que me perteneces? Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das. Cada movimiento que hagas y cada promesa que romas, cada sonrisa que finjas...te estaré vigilando". Si tu relación se parece un poco a esto, estás tardando en poner una orden de alejamiento.

Maná - Mariposa Traicionera

"Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca", cantaba el grupo mexicano hace casi veinte años. Le damos un consejo, quizá ella no quería tener nada contigo y quiere ir de "flor en flor" porque le da la gana. Un poquito rencoroso eso de "vuela cerca del sol para sentir lo que es dolor". "Ay, mujer que fácil eres", también cantaban. ¡Ay, qué mal ha envejecido esta letra!

Selena Gomez - Lose You To Love Me

Por suerte también hay canciones que nos muestran que con paciencia (y saliva) se puede salir de una relación tóxica. Selena Gomez lo sabe bien y en 2019 quiso compartir el mundo su propia experiencia a través del tema Lose You To Love Me que todos sabemos que va dedicada a esa pareja que tuvo durante mucho tiempo intermitente y que ese mismo año se casó con una modelo. Sí, estamos hablando de Justin Bieber, por si no pillabas la referencia.

Lily Allen - Fuck You

A veces mandar a alguien a fréir espárragos es la mejor opción. Sobre todo cuando esa persona es homófoba, racista y tiene un punto medieval. Lily Allen lo sabe bien y dedica esta canción a todas aquellas personas que, sean amantes o conocidos, son malvadas por naturaleza. Porque hay comportamientos que no hay que tolerar. ¡Adiós gente tóxica!

Ava Max - Sweet But Psycho

Ava Max nos ha regalado una de las canciones pop más pegadizas y locas de los últimos años: Sweet But Psycho. La estadounidense lanzó este tema en 2018 y, aunque no te lo creas, de las canciones de las que hemos hablado en este artículo, este tipo de relación es la que vemos más normal. Que sí, que ella es un poco Psyco, pero no hay dependencia, toxicidad o malestar entre las dos personas.

Y para ti, ¿qué es una relación tóxica?