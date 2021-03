Mariah Carey, denunciada por su hermano debido a la información de su biografía: “Es un retrato falso”

Mariah Carey debe hacer frente a otra batalla legal con un miembro de su familia. Esta vez, con su hermano Morgan Carey, quien ha denunciado a la artista por la información que la intérprete de All I Want for Christmas is you ha publicado en su último libro.

El lanzamiento del libro autobiográfico The Meaning of Mariah Carey en el que la cantante cuenta muchos detalles íntimos de su vida y su infancia, ha supuesto una gran brecha en la relación de la familia Carey. Y es que la artista narra cómo sufrió supuestos abusos físicos y emocionales por varios miembros de su familia.

Morgan Carey, al enterarse de esto, ha decidido demandar a la diva por "el retrato falso y malicioso" que Mariah realiza de él, al cual incluso se le atribuye un comportamiento agresivo y cruel.

En su libro, Mariah Asegura que en varias ocasiones tuvo que protegerse de su hermano, por lo que Morgan Carey ha respondido asegurando que todo son "falsedades"que le han causado una gran angustia mental.

"Como resultado de estos ataques a su reputación y de la vergüenza que estas acusaciones le han provocado con respecto a sus amigos, (Morgan) sufre una extrema angustia mental, indignación y ansiedad severa sobre su futuro y su habilidad para seguir manteniendo económicamente a su familia, así como la pérdida del disfrute de las actividades de la vida ordinaria", reza un extracto de la demanda.

Mariah Carey y las batallas legales con su familia

Esta no ha sido la única disputa que ha mantenido la cantante en los últimos meses, su otra hermana, Alison Carey, a quien Mariah acusa de haberla introducido en el mundo de la prostitución. Alison también interpuso una demanda por los daños psicológicos que le causó esto.