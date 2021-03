¿Cuántas veces has escuchado la frase, la música no tiene fronteras? ¿Cuántas veces te has dejado atrapar por el ritmo de tu canción preferida aunque no entiendas casi nada de lo que te cuentan? En LOS40, nos hemos propuesto mejorar la calidad de tu fin de semana, vivas o no en Euskadi.

Son muchos los grupos y solistas vascos que han traspasado fronteras, a menudo es fácil encontrarnos con bandas que llenan salas y teatros en Madrid y Barcelona o que viajan a Estados Unidos o Japón para seducir a miles o millones de seguidores. Por ello, recogemos el ranking de las canciones que te harán más feliz durante el fin de semana hables o no euskera, ¿te atreves?

1. ZETAK: Hitzeman

Zetak es la banda liderada por Pello Reparaz, un claro ejemplo de que sus canciones tienen alma, emoción y en muchos casos ritmo y movimiento. Su último disco 'Zeinen Ederra izango den' es una verdadera caja de sorpresas y la última que han presentado es 'Hitzeman', o lo que es lo mismo, dar la palabra en euskera, junto a los catalanes Oques Grasses. Una canción que combina versos en euskera y en catalán, subtitulados en castellano, que son una invitación a vivir, a revalorizar los recuerdos y cargarse de energía para los besos y abrazos que vendrán. ¿No te parece un motivo más que suficiente para escucharla con el volumen al máximo?

Las 5 canciones que te alegrarán el fin de semana, aunque no sepas Euskera

2. HUNTZA: Aldapan gora

Huntza surgió en 2014 en las calles de Bilbao, gracias a los jueves universitarios que unieron a los jóvenes integrantes de la banda. Sólo dos años después publicaron 'Aldapan Gora', todo un éxito que con el tiempo llegó a salir de Euskadi y se convirtió en el videoclip en euskera más visto. Este tema es una llamada a viajar, perderse por las calles, los montes, caminar sin rumbo... porque seas de donde seas, lo que nos une a todos es la naturaleza. Pero sin duda lo que ha enganchado a todo el mundo es la melodía alegre y muy viva, con la trikitixa como protagonista, que ha conectado y empatizado con gente de todas partes y de todas las culturas.

Las 5 canciones que te alegrarán el fin de semana, aunque no sepas Euskera

3. GATIBU: Euritan dantzan

Este clásico grupo de rock vasco no ha parado de componer éxitos desde sus inicios en el año 2000, y en 2014 publicó el album 'Euritan dantzan', donde se incluye esta canción de mismo nombre, que significa 'bailando bajo la lluvia'. Precisamente sus versos te invitan a hacerlo, ¿tienes ganas de bailar? ¡Hazlo! ¿Está lloviendo? No importa, ¡que nada te pare! Gatibu te ofrece la oportunidad de ser libre y de disfrutar, estés donde estés, así que habrá que hacerles caso... ¡sube el volumen y ponte a bailar!

Las 5 canciones que te alegrarán el fin de semana, aunque no sepas Euskera

4. ZEA MAYS: Negua joan da ta

Ahora que se acerca la primavera, llega también el momento de escuchar esta canción. Zea Mays, cuyos integrantes llevan juntos más de 23 años, lanzó 'Negua joan da ta' (Porque el invierno se ha ido) en 2010, dándonos un motivo para afrontar la vida con nueva energía. Y es que ahora que se van yendo las nubes y el frío y aparecen los rayos de sol, apetece pegarse al calor de la gente, compartir la alegría y la esperanza. Este tema tan fresco nunca caduca, porque te recuerda que después de una mala racha puede venir algo brillante. Y eso es algo digno de celebrar, cantar y bailar.

Las 5 canciones que te alegrarán el fin de semana, aunque no sepas Euskera

5. ETS: Musikaren doinua

En Tol Sarmiento se caracteriza por su compromiso social y sus temas controvertidos, pero también destacan sus letras hedonistas, como esta de 'Musikaren doinua'. Con un alegre y potente ritmo de ska, ETS habla de la música como un placer sensorial que le da sentido a todo, y que pases por un buen o mal momento, esta siempre te acompaña y aclara tus preocupaciones. ¿Te sientes identificado con esta premisa? ¿La música te produce bienestar? Parece suficiente para escuchar esta canción y dejar que te llene de sentimientos y emociones.